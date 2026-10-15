El CNI entrega a la jueza Tardón un informe sobre la crisis de Ceuta sin aportar nuevos documentos

Novedades en la investigación judicial sobre la crisis de Ceuta. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya ha entregado a la jueza Tardón el informe que le había solicitado para esclarecer lo ocurrido a finales de julio, según ha podido confirmar en exclusiva Antena 3 Noticias. Sin embargo, la documentación remitida no incluye ninguna información nueva.

La respuesta de los servicios de inteligencia se limita a los documentos que el Gobierno ya había desclasificado. Por tanto, aunque la magistrada de la Audiencia Nacional ha recibido finalmente el informe que reclamó, sigue sin disponer de nuevos elementos para aclarar algunos de los episodios de la crisis.

La jueza Tardón quiere saber quién diseñó la operación en Ceuta

La investigación busca determinar quiénes estuvieron detrás de las actuaciones registradas durante la crisis de Ceuta y qué relación pudo existir entre los distintos niveles de actuación identificados.

Para intentar resolver estas incógnitas, la jueza Tardón solicitó información al CNI a mediados de septiembre. Una petición que ahora ha obtenido respuesta, aunque sin novedades respecto a la documentación que ya estaba disponible. Entre las cuestiones pendientes se encuentra la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante aquellos días.

El Gobierno no ha desclasificado más información del CNI

El Centro Nacional de Inteligencia depende del Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, y la posibilidad de incorporar nuevos documentos clasificados a la investigación pasa por su desclasificación. Según la información conocida por Antena 3 Noticias, el CNI podría haber aportado más documentación con la autorización correspondiente de la ministra de Defensa y del Consejo de Ministros.

Sin embargo, esa nueva desclasificación no se ha producido, por lo que el informe entregado a la Audiencia Nacional recoge únicamente información que el Ejecutivo ya había hecho pública.

La Audiencia Nacional mantiene abierta otra pieza secreta

La investigación judicial también alcanza las comunicaciones mantenidas durante la crisis. La jueza Tardón ya había solicitado anteriormente la desclasificación de los mensajes intercambiados entre los servicios de inteligencia y el jefe de prensa del anterior delegado del Gobierno en Ceuta.

Además, la magistrada mantiene abierta otra pieza secreta relacionada con los acontecimientos de finales de julio. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, también se ha requerido nuevos informes al CNI para intentar reconstruir lo sucedido.

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