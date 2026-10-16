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TRÁGICO SUCESO

Un conductor mata a una mujer de 30 años tras estornudar conduciendo en Valencia

La víctima se dirigía a su vehículo cuando se vio sorprendida por el coche que la atropelló, según han confirmado fuentes de la Policía Local.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Este jueves, una mujer de 30 años perdía la vida tras ser atropellada por un vehículo en Valencia, según informaba la Policía Local y el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU).

El aviso al CICU se recibía cerca de las 12:20 horas del mediodía, e inmediatamente después se trasladaba hasta el lugar de los hechos, la avenida Maestro Rodrigo de València, una unidad del SAMU. Al llegar, los sanitarios sólo pudieron confirmar la muerte de la joven.

La causa del atropello

Según han confirmado fuentes que investigan el atropello a Las Provincias, el conductor era un hombre que tenía edad avanzada y habría perdido "la visibilidad" después de un "estornudo".

La víctima se dirigía a su vehículo cuando se vio sorprendida por el coche que la atropelló, según han confirmado fuentes de la Policía Local. La unidad de Policía Judicial del cuerpo municipal se ha hecho cargo de la investigación.

Otros casos similares

Hace tan solo una semana ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Alicante, donde un policía local perdía la vida tras ser arrollado por su propio coche patrulla. Según las primeras investigaciones, el agente se habría bajado del vehículo para hacer gestiones cerca del parque móvil de la Policía, cuando advirtió que el coche se estaba moviendo ya que no tenía echado el freno de mano.

La víctima intentó frenarlo de forma manual, pero se le quedó una pierna aprisionada entre la puerta del vehículo y un bolardo. Su compañero de patrulla, un agente en prácticas, avisó inmediatamente a Emergencias, y le realizó varias maniobras de reanimación mientras llegaban los sanitarios, aunque resultaron sin éxito. Su muerte causó gran conmoción entre la plantilla.

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