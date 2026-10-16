Tiroteo mortal en una escuela de Oregón: tres niños y una maestra muertos por los disparos de un joven de 16 años

Ha vuelto a ocurrir, tragedia en Oregón donde un tiroteo en una escuela de primaria deja al menos cuatro muertos. Un joven de 16 años ha irrumpido en el centro escolar y abrió fuego, el presunto autor también ha fallecido.

Entre las víctimas hay tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra. El autor de los disparos fue abatido por un vecino que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según informaron las autoridades. Además, un niño de 7 años y otro profesor resultaron gravemente heridos y se encuentran hospitalizados.

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, explicó que el sospechoso, un joven de 16 años, residente de la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave.

Las alertas se activaron alrededor de las 13:00 horas y según explicó Krantz que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga. Cuando los agentes llegaron a la zona encontraron ya al sospechoso muerto.

Hasta el momento no ha trascendido la identidad del joven y tampoco ha divulgado el arma utilizada ni el número de disparos. La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido. "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", afirmó.

El superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche". El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.