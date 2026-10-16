Feijóo denuncia que "varias invasiones marroquíes" no son algo "puntual", sino "una agresión que exige una respuesta firme"

Alberto Núñez Feijóo vuelve a pedir explicaciones tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al marroquí tras conocerse la noticia de que buques de guerra marroquí entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, el líder del PP ha denunciado que "Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme". Para el popular dicha respuesta incluye lo siguiente: "Desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando".

Acaba su mensaje el líder de la oposición diciendo reiterando: "España no se vende. España se defiende".

Este mensaje llega después de que este jueves en Bruselas avanzase que si gana las elecciones generales del 29 de noviembre promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha dicho, después elevará a la Comisión Europea.

"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", aseguró Feijóo.