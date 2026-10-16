Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

Feijóo denuncia que "varias invasiones marroquíes" no son algo "puntual", sino "una agresión que exige una respuesta firme"

Alberto Núñez Feijóo pide entre otras cosas llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar inmediatamente a los españoles de qué está ocurriendo.

Feijóo

Feijóo EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo vuelve a pedir explicaciones tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al marroquí tras conocerse la noticia de que buques de guerra marroquí entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, el líder del PP ha denunciado que "Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme". Para el popular dicha respuesta incluye lo siguiente: "Desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando".

Acaba su mensaje el líder de la oposición diciendo reiterando: "España no se vende. España se defiende".

Este mensaje llega después de que este jueves en Bruselas avanzase que si gana las elecciones generales del 29 de noviembre promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha dicho, después elevará a la Comisión Europea.

"Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", aseguró Feijóo.

El CNI entrega a la jueza Tardón un informe sobre la crisis de Ceuta sin aportar nuevos documentos

Imagen de la Audiencia Nacional

Publicidad

España

Crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez asegura que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente" desde el principio

Antena 3 Noticias

Joaquim Bosch advierte que la desclasificación de los informes de Ceuta "podría perjudicar políticamente al Gobierno"

Feijóo

Feijóo denuncia que "varias invasiones marroquíes" no son algo "puntual", sino "una agresión que exige una respuesta firme"

Acampados en Sol
Acampada de Sol

La Comunidad de Madrid denuncia "vandalismo" en la acampada de Sol al convertir la fuente en una "piscina" y alerta de "graves" condiciones de salubridad

Imagen de la acampada en Sol
Acampada en Sol

La gran acampada de Sol cumple 20 noches y sigue sumando, mientras se empieza a dibujar la 'desacampada' gradual

Vito Quiles en Pamplona
Vito Quiles

Disturbios en Pamplona en la protesta contra un acto de Vito Quiles

Contenedores quemados y enfrentamientos con los antidisturbios. Los incidentes se produjeron tras organizarse contramanifestaciones de grupos de izquierda radical contrarios a la presencia del activista de ultraderecha, Vito Quiles. Hay un detenido y una persona herida.

El presentador y director de Noticias 2 de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés
Vicente Vallés

Vicente Vallés sobre las fragatas marroquíes en aguas de Ceuta: "Los españoles teníamos derecho a saberlo y Pedro Sánchez la obligación de informar"

El presentador y director de Noticias 2 repasa la crisis de Ceuta, las elecciones anticipadas, el voto por correo o los decretos de vivienda, entre otros asuntos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026

La Junta Electoral Central abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la rueda de prensa en Moncloa

Imagen de la Audiencia Nacional

El CNI entrega a la jueza Tardón un informe sobre la crisis de Ceuta sin aportar nuevos documentos

Imagen de la jueza Beatriz Biedma

Cintia Rocho reconoce ante la UCO que las 'cloacas' contactaron con ella para "eliminar" a la jueza Biedma

Publicidad