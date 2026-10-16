Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Acampada en Sol

La gran acampada de Sol cumple 20 noches y sigue sumando, mientras se empieza a dibujar la 'desacampada' gradual

Los acampados en Sol han decidido tras una asamblea continuar con la protesta, pero son conscientes de que no pueden permanecer en Sol de forma indefinida. Esto es lo acordado.

Imagen de la acampada en Sol

La gran acampada de Sol cumple ya 20 noches y empieza a dibujar la 'desacampada' gradual | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Se cumplen 20 días desde que las primeras tiendas de campaña se asentaron en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol y todavía no hay fecha para levantar esta 'mini ciudad'. Durante la última asamblea se decidió seguir con la protesta aunque su intención es clara: llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios.

La decisión se tomó tras un verdadero ejercicio asambleario. Los manifestantes se dividieron en grupos aleatorios de hasta diez personas para debatir las ideas y propuestas expuestas por los distintos portavoces. Después se pusieron en común las conclusiones para proceder a la votación.

Había dos opciones: levantar cuanto antes el campamento o seguir con la protesta y organizar, en sucesivas asambleas, una desescalada progresiva que culmine con un gran acto final.

La opción más votada fue la segunda. El camino a la 'desacampada'. A pesar de que los manifestantes votaron seguir acampados en Sol, son conscientes de que no pueden quedarse indefinidamente en la plaza, por ello se creará una comisión política que redacte un manifiesto a modo de hoja de ruta para organizar dicha desescalada gradual y consensuada.

En el caso de la acampada de Sol, distintos ponentes invitaron a los manifestantes a movilizarse en comisiones y nodos, el órgano de representación de los distintos acampados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Comunidad de Madrid denuncia "vandalismo" en la acampada de Sol al convertir la fuente en una "piscina" y alerta de "graves" condiciones de salubridad

Acampados en Sol

Publicidad

España

Crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez asegura que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente" desde el principio

Antena 3 Noticias

Joaquim Bosch advierte que la desclasificación de los informes de Ceuta "podría perjudicar políticamente al Gobierno"

Feijóo

Feijóo denuncia que "varias invasiones marroquíes" no son algo "puntual", sino "una agresión que exige una respuesta firme"

Acampados en Sol
Acampada de Sol

La Comunidad de Madrid denuncia "vandalismo" en la acampada de Sol al convertir la fuente en una "piscina" y alerta de "graves" condiciones de salubridad

Imagen de la acampada en Sol
Acampada en Sol

La gran acampada de Sol cumple 20 noches y sigue sumando, mientras se empieza a dibujar la 'desacampada' gradual

Vito Quiles en Pamplona
Vito Quiles

Disturbios en Pamplona en la protesta contra un acto de Vito Quiles

Contenedores quemados y enfrentamientos con los antidisturbios. Los incidentes se produjeron tras organizarse contramanifestaciones de grupos de izquierda radical contrarios a la presencia del activista de ultraderecha, Vito Quiles. Hay un detenido y una persona herida.

El presentador y director de Noticias 2 de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés
Vicente Vallés

Vicente Vallés sobre las fragatas marroquíes en aguas de Ceuta: "Los españoles teníamos derecho a saberlo y Pedro Sánchez la obligación de informar"

El presentador y director de Noticias 2 repasa la crisis de Ceuta, las elecciones anticipadas, el voto por correo o los decretos de vivienda, entre otros asuntos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026

La Junta Electoral Central abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la rueda de prensa en Moncloa

Imagen de la Audiencia Nacional

El CNI entrega a la jueza Tardón un informe sobre la crisis de Ceuta sin aportar nuevos documentos

Imagen de la jueza Beatriz Biedma

Cintia Rocho reconoce ante la UCO que las 'cloacas' contactaron con ella para "eliminar" a la jueza Biedma

Publicidad