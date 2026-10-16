La gran acampada de Sol cumple 20 noches y sigue sumando, mientras se empieza a dibujar la 'desacampada' gradual

Se cumplen 20 días desde que las primeras tiendas de campaña se asentaron en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol y todavía no hay fecha para levantar esta 'mini ciudad'. Durante la última asamblea se decidió seguir con la protesta aunque su intención es clara: llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios.

La decisión se tomó tras un verdadero ejercicio asambleario. Los manifestantes se dividieron en grupos aleatorios de hasta diez personas para debatir las ideas y propuestas expuestas por los distintos portavoces. Después se pusieron en común las conclusiones para proceder a la votación.

Había dos opciones: levantar cuanto antes el campamento o seguir con la protesta y organizar, en sucesivas asambleas, una desescalada progresiva que culmine con un gran acto final.

La opción más votada fue la segunda. El camino a la 'desacampada'. A pesar de que los manifestantes votaron seguir acampados en Sol, son conscientes de que no pueden quedarse indefinidamente en la plaza, por ello se creará una comisión política que redacte un manifiesto a modo de hoja de ruta para organizar dicha desescalada gradual y consensuada.

En el caso de la acampada de Sol, distintos ponentes invitaron a los manifestantes a movilizarse en comisiones y nodos, el órgano de representación de los distintos acampados.

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