Mercedes Martín: "Del calor al tiempo otoñal: lluvias intensas este fin de semana"

España se encuentra a las puertas de un cambio de tiempo importante. Después de varios días de estabilidad y temperaturas muy altas para mediados de octubre, el fin de semana llegará con un descenso térmico y un aumento generalizado de la inestabilidad.

Este jueves y buena parte del viernes todavía mantendrán un ambiente cálido para la época, con más de 25 ºC en numerosas zonas y más de 30 ºC en el sur. Sin embargo, el viernes comenzará a notarse el giro en el extremo norte y el sábado se extenderá a buena parte de la Península.

La combinación de una DANA, aire más frío y vientos húmedos procedentes del Mediterráneo favorecerá además un episodio de lluvias que podría ser intenso y persistente en Baleares y en la fachada mediterránea.

El viernes comienza el descenso en el norte

El viernes seguirá siendo una jornada cálida en buena parte del país e, incluso, las temperaturas podrán subir ligeramente en algunas zonas del sureste.

El cambio empezará a sentirse, sin embargo, en el Cantábrico y los Pirineos. Allí las máximas podrán bajar entre 6 y 8 ºC respecto al jueves.

También aumentará la nubosidad y llegarán precipitaciones al extremo norte, que podrían extenderse hacia algunos puntos de la Meseta Norte.

En el resto continuarán predominando las temperaturas altas para la época antes del cambio más importante del sábado.

El sábado, hasta 10 grados menos

El paso de un frente y la entrada de aire frío en distintos niveles de la atmósfera provocarán un descenso muy marcado de las temperaturas en el norte y el centro peninsular.

Las máximas podrán bajar entre 8 y 10 ºC respecto al viernes en algunas zonas. En buena parte del norte se quedarán por debajo de los 20 ºC, mientras que en Andalucía todavía podrán alcanzarse los 30 ºC.

La inestabilidad aumentará también de forma clara. Habrá lluvias y chubascos en buena parte de la Península, más abundantes en el Cantábrico, Cataluña y Baleares.

En el Cantábrico podrán ser persistentes, mientras que en Cataluña y Baleares podrían ser localmente fuertes.

Mapa del sábado | ANTENA 3 NOTICIAS

El domingo, el día más complicado en el Mediterráneo

El domingo será probablemente la jornada más adversa del episodio.

Una DANA procedente del norte de Europa, combinada con vientos húmedos de levante, favorecerá chubascos en buena parte de la Península.

Las lluvias más intensas se esperan en Cataluña, Baleares, el este de la Comunidad Valenciana y zonas costeras de Murcia.

En estas áreas, los chubascos y tormentas podrían ser muy fuertes y dejar acumulados significativos. Incluso podrían alcanzar intensidad torrencial en puntos próximos a la costa, aunque todavía existe una elevada incertidumbre sobre su localización exacta.

También podrán registrarse tormentas en otras zonas del interior.

En Canarias, mientras tanto, el tiempo será tranquilo durante los próximos días, con temperaturas suaves y algo de calima. A partir del sábado aumentará la nubosidad en el norte de las islas y las lluvias podrían intensificarse durante el domingo.

Mapa del domingo | ANTENA 3 NOTICIAS

Hasta 10 grados por debajo de lo normal

El domingo continuará bajando la temperatura, especialmente en el este peninsular y Baleares.

El ambiente será frío para la época en amplias zonas del norte y del este. Las máximas se quedarán por debajo de los 18-20 ºC en numerosas zonas, mientras que sólo se superarán los 25 ºC en el bajo Guadalquivir.

Podría nevar en los Pirineos

La entrada de aire frío será suficiente para que aparezca también la nieve.

Se contemplan nevadas en los Pirineos durante el domingo, coincidiendo con el momento de mayor descenso térmico.

Las lluvias podrían continuar el lunes

La inestabilidad no terminaría necesariamente el domingo. Durante el lunes podrían continuar las precipitaciones intensas en puntos de Cataluña, Baleares y el litoral mediterráneo oriental, aunque todavía existe mucha incertidumbre sobre dónde se concentrarán los mayores acumulados.

Las temperaturas podrían bajar incluso algo más y aparecer heladas débiles en zonas del interior. En ciudades como Ávila, Cuenca o Teruel, las mínimas podrían acercarse a los 0 ºC.

A partir del martes, subirán las temperaturas

El martes comenzarían a subir las temperaturas, con un ascenso notable en varias zonas.

Los chubascos podrían continuar en Baleares y, de manera más aislada, en algunos puntos del interior, aunque tenderían a perder intensidad.