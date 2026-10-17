Un avión rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras impactar contra aves

Un avión de la compañía Vueling que se dirigía a Milán, ha tenido que aterrizar de emergencia este sábado en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras impactar unas aves contra el motor. Según han confirmado fuentes del aeropuerto y de Protección Civil, el impacto ha incendiado el motor.

El avión había despegado desde Barcelona, ha tenido que regresar al aeropuerto de origen, sin que se hayan registrado heridos. Protección Civil de Cataluña ha activado en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas, aunque ya ha sido desactivado.

Otro suceso similar

Hace tan solo dos meses ocurría otro suceso similar, pero esta vez en en Múnich, cuando un vuelo de Vietnam Airlines tuvo que aterrizar de emergencia tras sufrir un tenso momento durante el despegue, ya que el Boeing 787-9 se había salido de la pista. El siniestro no dejaba heridos, y tanto los pasajeros como la tripulación pudieron salir del avión por sus propios medios.

En cuestión de minutos, el comandante tuvo que tomar una decisión y decidió sobrevalorar durante dos horas el aeropuerto alemán, para gastar combustible y aterrizar así de forma segura. La aeronave fue estabilizada y remolcaba hasta un hangar y, como revelaron las grabaciones realizadas desde las inmediaciones, al tocar tierra las ruedas del avión reventaron, y quedó dañado el tren de aterrizaje.

Tras el aterrizaje de emergencia, se recogieron los restos de los neumáticos, y se repararon los daños causados en la pista. Las operaciones de limpieza se alargaron hasta esa misma noche. Como consecuencia, la pista quedó bloqueada temporalmente, lo que obligó a que los despegues y aterrizajes se tuvieran que hacer en otra pista del aeropuerto. A la mañana siguiente, se reanudó la actividad con normalidad.