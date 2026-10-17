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Irene Villa, 35 años después: la vida que comenzó tras una bomba

El atentado de ETA que cambia la vida de Irene Villa y de su madre, María Jesús González, el 17 de octubre de 1991, acaba convirtiéndose con los años en el comienzo de una historia de superación que traspasa fronteras

Irene Villa, 35 años después: la vida que comenzó tras una bomba

Irene Villa, 35 años después: la vida que comenzó tras una bomba

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Sergio L. Anguís
Sergio L. Anguís
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El 17 de octubre de 1991, Madrid amanece con el terror de ETA. Tres bombas colocadas en vehículos golpean la capital en apenas unas horas. Una de ellas estalla al paso del coche en el que viajan Irene Villa, de 12 años, y su madre, María Jesús González, funcionaria de la Policía. La explosión cambia sus vidas para siempre. Su historia ocupa durante décadas un lugar destacado en la memoria de la violencia terrorista en España.

Madrid se despierta entre bombas

El 17 de octubre de 1991, ETA golpea Madrid con tres atentados prácticamente consecutivos. El primero, poco antes de las ocho de la mañana, mata al teniente del Ejército de Tierra Francisco Carballar Muñoz. Menos de una hora después, una segunda bomba colocada en un coche estalla en la calle Camarena, en el barrio de Aluche. Allí viajan María Jesús González y su hija Irene, que se dirigen al colegio. Hacia las 11:30 horas, un tercer artefacto explota en la calle Pablo Casals contra el comandante Rafael Villalobos y su hermana. La jornada deja un muerto y varios heridos graves, además de conmocionar a una ciudad que vive una mañana de terror.

Una niña en el lugar equivocado

Irene tiene 12 años cuando sube al coche con su madre camino del colegio. María Jesús González trabaja como funcionaria de la Policía y la explosión se produce cuando ambas circulan por la calle Camarena. Las investigaciones posteriores apuntan a que ellas no eran el objetivo previsto: los responsables pretendían destinar su ataque hacía la comisaría del distrito de Los Cármenes, muy próxima al lugar donde la bomba adosada al vehículo estalló.

Y después de la explosión, empieza otra historia

La vida de Irene cambia en unos segundos, pero su historia no termina allí. Llegan las operaciones, la rehabilitación y el aprendizaje de una nueva realidad. Madre e hija afrontan juntas un largo proceso de recuperación y vuelven poco a poco a construir su día a día. Las imágenes de aquella niña y su madre conmueven a toda España y su evolución se convierte durante años en una de las historias más seguidas de las víctimas del terrorismo. Con el tiempo, Irene decide que aquel atentado forme parte de su historia, pero no que defina toda su vida.

Del atentado a una vida en movimiento

Irene Villa transforma aquella experiencia en una trayectoria profesional y personal propia. Estudia Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología, trabaja como periodista y columnista, escribe libros, participa en medios de comunicación e imparte conferencias. También encuentra en el deporte una vía de crecimiento: practica esquí alpino adaptado y compite en diferentes campeonatos, llegando a conquistar títulos nacionales. Su historia adquiere una enorme dimensión pública y la convierte en una figura reconocida por su capacidad para hablar de esfuerzo, convivencia y superación desde su propia experiencia.

Una herida sin sentencia

El atentado contra Irene Villa y su madre queda finalmente sin una condena por sus autores y prescribe en octubre de 2011, veinte años después. Irene ha explicado públicamente que aquel momento coincide con otro hecho decisivo: el anuncio de ETA del fin de su actividad armada. Tres décadas y media después, su historia sigue vinculada a la memoria de las víctimas del terrorismo, pero también a una forma de afrontar el futuro. Irene Villa se convierte en un referente de superación, motivación y fortaleza, y su trayectoria inspira a millones de personas que conocen su historia y encuentran en ella un mensaje esencial: el pasado puede marcar una vida, pero no tiene por qué escribir todo lo que viene después.

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