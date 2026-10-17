CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marlaska cifra en 700 las solicitudes de asilo resueltas en Ceuta, con un 90% de rechazos
Sigue la última hora en directo de la crisis migratoria de Ceuta.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en "unas 700" las solicitudes de asilo resueltas de las "casi 1.200" que se han formalizado desde la entrada masiva. El 90% de los expedientes concluidos "son rechazados", tras lo cual solo cabe tramitar la devolución a Marruecos, según fuentes policiales.
Marlaska se compromete al desalojo de migrantes antes del 1 de noviembre
Marlaska ofrecía este viernes también una rueda de prensa en Ceuta, donde se ha comprometía a desalojar antes del 1 de noviembre de los montes de la ciudad autónoma, a todos los migrantes que han buscado refugio allí, tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
La crisis de Ceuta sigue dejando preguntas sin resolver. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la entrada masiva de migrantes fue un "hecho puntual", la detección de una nueva embarcación en aguas territoriales españolas vuelve a poner el foco sobre un episodio que el Ejecutivo daba por cerrado.
Desde Bruselas, y a preguntas de los periodistas, Sánchez defendía la gestión del Gobierno y aseguraba que la situación se resolvió gracias a una "interlocución fluida" entre ambos países. Según afirmaba, aquel episodio "no se ha vuelto a repetir". Sin embargo, la presencia de un buque detectada en las últimas horas, ha vuelto a suscitar interrogantes sobre lo ocurrido.
El jefe del Ejecutivo también aseguraba que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente desde el principio" en relación con la crisis de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El CNI confirma que Marruecos "conocía días antes" la entrada masiva de migrantes en Ceuta
Marruecos sabía lo que podía ocurrir en Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Así lo concluye el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo sucedido en la ciudad autónoma y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.
El documento, de una veintena de páginas, sostiene que las autoridades marroquíes conocían con antelación las convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar la frontera coincidiendo con la Fiesta del Trono.
"Previamente a la entrada masiva en Ceuta, se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", recoge el informe.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo reclama a Sánchez que despliegue la Armada en Ceuta
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama a Pedro Sánchez mediante su cuenta de X, que "despliegue a la Armada en Ceuta", y convoque a la embajadora de Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marlaska niega las nuevas incursiones de patrulleros marroquíes en aguas de Ceuta
"No nos consta ningún evento o circunstancia de las características que me has reseñado sobre lanchas, fragatas o cualquier otra embarcación marroquí", aseguraba este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta días después de la visita de los Reyes, defendiendo poder "desmentirlo con rotundidad".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan José Imbroda destaca el papel de Feijóo en la defensa de Ceuta y Melilla
Juan José Imbroda destaca el papel de Alberto Núñez Feijóo en la defensa de Ceuta y Melilla ante las instituciones europeas. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha atribuido al líder del Partido Popular "el impulso de las iniciativas para situar la situación de las dos ciudades autónomas, en la agenda Europea".
Además, el presidente de Melilla ha destacado la importancia de que Bruselas "cumpla con su compromiso de establecer un mecanismo de respuesta de emergencia", para reforzar la seguridad fronteriza.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo denuncia que Marruecos "ha superado con creces lo admisible"
Alberto Núñez Feijóo se comprometía este viernes desde Toledo a dar una respuesta "firme" a Marruecos, país que reprochaba por haber superado "con creces lo admisible", con sus continuos desafíos "a la soberanía nacional".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.
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