Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marlaska cifra en 700 las solicitudes de asilo resueltas en Ceuta, con un 90% de rechazos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en "unas 700" las solicitudes de asilo resueltas de las "casi 1.200" que se han formalizado desde la entrada masiva. El 90% de los expedientes concluidos "son rechazados", tras lo cual solo cabe tramitar la devolución a Marruecos, según fuentes policiales.

Marlaska se compromete al desalojo de migrantes antes del 1 de noviembre

Marlaska ofrecía este viernes también una rueda de prensa en Ceuta, donde se ha comprometía a desalojar antes del 1 de noviembre de los montes de la ciudad autónoma, a todos los migrantes que han buscado refugio allí, tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

La crisis de Ceuta sigue dejando preguntas sin resolver. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la entrada masiva de migrantes fue un "hecho puntual", la detección de una nueva embarcación en aguas territoriales españolas vuelve a poner el foco sobre un episodio que el Ejecutivo daba por cerrado.

Desde Bruselas, y a preguntas de los periodistas, Sánchez defendía la gestión del Gobierno y aseguraba que la situación se resolvió gracias a una "interlocución fluida" entre ambos países. Según afirmaba, aquel episodio "no se ha vuelto a repetir". Sin embargo, la presencia de un buque detectada en las últimas horas, ha vuelto a suscitar interrogantes sobre lo ocurrido.

El jefe del Ejecutivo también aseguraba que el Gobierno ha sido "absolutamente transparente desde el principio" en relación con la crisis de Ceuta.