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Gala del Premio Planeta 2026, en directo

Sigue en directo la gala de la 75º edición del Premio Planeta, desde Barcelona.

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Premio Planeta, el galardón mejor dotado del mundo a una novela inédita, con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, se entrega hoy en Barcelona, en una gala en la que estarán presentes el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, los Reyes, el jurado del premio y los nueve finalistas.

El Premio Planeta 2026 es especial, al ser la 75º edición, el primer premio Planeta se entregó en 1952 y el ganador fue Juan José Mira. El año pasado el ganador por Juan del Val, con su obra titulada Vera, una historia de amor.

A la edición de este 2026 se han presentado un total de 1.424 obras, lo que supone un nuevo récord. De las finalistas, solo dos las firman autores sin seudónimo: 'La sombra de Isabel', una obra sobre Isabel la Católica firmada por Pedro Regalado Rodríguez y 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa.

El resto de obras finalistas, con seudónimo y títulos provisionales, son 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani; 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe; 'Los Caminantes', de Martín Guerrero; 'Kintsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra; 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar; 'Los que faltan', de Luz Ventura; 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero; y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana.

Los miembros del jurado del premio Planeta son Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra y la directora de editorial Planeta, Belén López.

¡Ya puedes seguir en directo la gala del Premio Planeta 2026!

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