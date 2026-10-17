Una mujer de 83 años aparece muerta y maniatada en su vivienda de Burgos

Dos menores de 16 y 17 años han sido detenidos, como supuestos autores de la muerte de una mujer de 83 años en Burgos. La víctima habría fallecido este martes, y apareció amordazada y maniatada en su casa. Todo apunta a que la mujer no pudo llegar al aparato de oxígeno que utilizaba para poder respirar.

Los arrestados habrían entrado a la vivienda con la intención de robar el pasado martes, y fueron detenidos este viernes. Posteriormente, han pasado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, quien decidirá si entran a un centro de menores.

Esto dice la autopsia

La autopsia ha confirmado que la víctima murió por una insuficiencia respiratoria, lo que confirma que no pudo llegar a su máquina de oxígeno al estar amordazada, y no presentaba ningún otro signo de violencia. Además, todo apunta a que los dos chicos habían entrado a robar, ya que los objetos de la vivienda estaban revueltos.

La víctima había comido con su hijo y se quedó sola cuando entraron los dos menores a su vivienda. Horas más tarde, fue su cuidadora la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer y alertó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional.

El arresto se ha producido gracias al visionado de las cámaras de seguridad del entorno del portal de la víctima, además, los agentes han podido recuperar algunas joyas que ambos habían robado. La investigación continúa abierta, y se analizarán las muestras de ADN recogidas por la Policía Científica con las de los detenidos.

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El pasado 24 de septiembre ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Zaragoza, cuando dos mujeres de edad avanzada se encontraban caminando por la calle cuando se encontraron con un grupo de jóvenes que las empujaron. En ese momento, una de ellas cayó al suelo.

Aprovechando la situación, una de las integrantes del grupo agarró fuertemente a la víctima por el cuello con una mano, mientras con la otra intentaba arrancarle la cadena de oro que llevaba puesta en el cuello. Finalmente la cadena se rompió, y la presunta autora del robo con violencia consiguió parte de la cadena y un crucifijo, ambos de oro.

Inmediatamente después llegaron hasta el lugar de los hechos agentes de Seguridad Ciudadana, que localizaron a la presunta autora cerca del lugar y procedieron a su detención. En ese momento, uno de los agentes vio un destello de color dorado en el interior de la boca de la arrestada, y ésta comenzó a tragarse el objeto que ocultaba.

La arrestada, que cuenta con varios antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, quedó en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.