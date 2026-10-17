Las intensas lluvias en Almería provocan graves inundaciones en El Ejido y Huércal de Almería

Las intensas lluvias están azotando parte de la provincia de Almería en las últimas horas, con especial fuerza en El Ejido y en el Huércal de Almería, municipios donde ha caído tal cantidad de agua que muchas zonas están inundadas.

"MÁXIMA PRECAUCIÓN. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a ROJO el aviso activo en nuestra ciudad ante la probabilidad de lluvia intensa en la tarde de este sábado. Además, el @E112Andalucia ha enviado el ESALERT para avisar a la población", informó a primera hora de esta tarde el Ayuntamiento de Almería en la red social X.

Muchos vecinos de la zona explican a Antena 3 Noticias que no dejan de escuchar relámpagos y estruendos en un cielo que lleva encapotado varias horas. En Almería capital no cesa la lluvia, aunque con menor intensidad que en El Ejido, Huércal y otras localidades.

Por ejemplo, la Desértica ha tenido que ser cancelada por la imposibilidad de que esta pudiera tener lugar sin incidencias. Se estaba disputando en Aguadulce, localidad de la pedanía de Roquetas de Mar. Además, El Ejido ha suspendido todas las actividades ante la intensidad de las lluvias, incluidos los eventos de 'Burundanga' y Melody.