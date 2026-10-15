Hallan en Sitges el cadáver de Rami, el niño desaparecido en Granollers

Los Mossos d'Esquadra han encontrado flotando en aguas de Sitges el cadáver de un niño que, según ha confirmado el presidente de la Generalitat Salvador Illa, es el del pequeño Rami, el menor desparecido el pasado 4 de octubre en Granollers.

En un acto público Illa manifestó: "Aprovecho que me dirijo a ustedes para expresar mis condolencias a la familia del niño, que desapareció en el último temporal, en Granollers, Rami. Se ha encontrado su cuerpo y quiero tener un recuerdo para él y para sus familiares y expresar mis condolencias en nombre propio y del gobierno de Cataluña".

El cadáver está en avanzado estado de descomposición y habría sido localizado por un pescador que navegaba por la zona. Los agentes habrían confirmado que el cadáver encontrado no pertenece a una persona adulta, pero todavía se espera la autopsia para confirmar los detalles del suceso. Hasta la fecha la búsqueda de Rami, el niño de 12 años, se había desarrollado en el tramo de río Besòs que une Sant Fost de Campsentelles con su desembocadura.

También se volvió a repasar la zona en la que se le vio por última vez, los alrededores del Hotel Ciutat de Granollers cuyas cámaras de seguridad habrían captado al pequeño. El presidente de la Plataforma Adonay llegó a decir en una entrevista con El Mundo que en las imágenes se ve cómo llega "a entrar al hotel, pero justo en la zona del ascensor se giró como asustado y se fue". Rami vivía en un piso con su madre. El pasado 4 de octubre salió de casa sobre las 02:30 horas de la madrugada y después la pista que se tiene es la de las cámaras de seguridad de dicho hotel. Se cree que podría haberse asustado por los truenos.