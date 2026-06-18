Prisión provisional para el hombre detenido por matar a puñaladas al logopeda de su hijo en Valencia

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 11 del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por presuntamente matar el pasado lunes al logopeda de su hijo de dos años en una clínica de Valencia.

El hombre está siendo investigado inicialmente, y sin perjuicio de una ulterior calificación, por un delito de homicidio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de que el acusado pasara a disposición judicial tras permanecer 72 horas detenido en comisaría.

El crimen del logopeda

Fue él mismo quien confesó los hechos al personarse en la comisaría de Burjassot con las manos ensangrentadas. Allí aseguró que había actuado tras sospechar que el especialista había agredido sexualmente a su hijo.

Según ha relatado el autor confeso, después de dejar al menor en la consulta del logopeda, Vicente, salió de la clínica a fumar. Poco después, aseguró haber escuchado los llantos del niño. Al regresar e irrumpir en la consulta, afirmó que encontró al menor sin pantalones ni pañal, una situación que despertó sus sospechas. En ese momento, exigió al especialista, de forma violenta, que le mostrara las imágenes de las cámaras de seguridad.

La discusión terminó con la muerte del logopeda, que recibió varias puñaladas presuntamente propinadas por el detenido. Junto al cuerpo de la víctima, los agentes localizaron una navaja de unos 15 centímetros que, según la investigación, habría sido utilizada en el ataque.

La versión que ha mantenido ante los agentes desde el primer momento es que actuó de forma impulsiva. No obstante, la investigación continúa abierta y las pesquisas siguen centradas en el análisis de los dispositivos electrónicos del logopeda, las imágenes de las cámaras de los locales colindantes y los testimonios de otros padres y madres cuyos hijos también eran atendidos por el especialista.

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