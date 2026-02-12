Muere la influencer Emma Amit al comerse un cangrejo venenoso conocido como 'diablo' en un vídeo para redes

La influencer filipina Emma Amit ha fallecido después de comerse un cangrejo venenoso para uno de sus vídeos en redes.

La creadora de contenido gastronómico, de 51 años, recolectó junto a sus amigos varios cangrejos y mariscos que encontró en la provincia filipina de Palawan para luego cocinarlos y comérselos, sin saber que, entre ellos, había un cangrejo extremadamente venenoso, conocido en la zona como 'cangrejo diablo'.

La influencer mostró en su canal cómo cocinaba el marisco antes de probarlo, sin ningún aparente contratiempo.

Labios azules y asistencia médica urgente

Pero al día siguiente comenzó a sentir síntomas graves, tal y como informan medios locales. Sus labios comenzaron a adquirir un tono azul oscuro, síntoma común ante este tipo de envenenamiento.

La creadora de contenido asistió al centro sanitario, donde comenzó a recibir tratamiento médico.

Murió 48 horas después

Sin embargo, dos días después de haber ingerido el cangrejo venenoso, Emma Amit falleció. Fueron las autoridades filipinas las que confirmaron que la causa más probable de su fallecimiento era haber ingerido un 'cangrejo diablo'.