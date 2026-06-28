Muere ahogada una niña de cuatro años en una piscina particular en la localidad de Antas, Almería

Una niña de cuatro años ha fallecido este domingo tras sufrir un ahogamiento en una piscina particular situada en una vivienda de la localidad almeriense de Antas.

El suceso ha ocurrido sobre las 10:35 horas en una casa de campo de la barriada de El Real, en la zona de Aljariz. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor con síntomas de ahogamiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y un equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Tras el fallecimiento, el 112 activó el protocolo de atención psicológica para prestar apoyo a los familiares de la víctima. Las circunstancias en las que se produjo el accidente están siendo esclarecidas.

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