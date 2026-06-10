La presa que le ha dado dos besos y dos abrazos al Papa saltándose el protocolo: "No voy a volver a lavar la camiseta nunca más"

La visita del papa León XIV a la prisión de Brians 1 dejó este miércoles una imagen que difícilmente olvidarán quienes asistieron al encuentro. Montse, una de las internas que compartió su testimonio ante el Pontífice, terminó abrazándolo en dos ocasiones y dándole dos besos, saltándose el protocolo en un gesto espontáneo que arrancó sonrisas y emoción entre los presentes.

Después del encuentro, la reclusa resumía el momento con una frase que rápidamente se convirtió en una de las imágenes del día: "No voy a volver a lavar la camiseta nunca más".

La visita, la primera de un Papa a una cárcel en España, reunió a unos 70 internos procedentes de distintos centros penitenciarios catalanes. León XIV llegó al centro de Sant Esteve Sesrovires acompañado por diversas autoridades y fue recibido por los reclusos entre canciones y obsequios elaborados dentro de la prisión.

El testimonio de Montse

Montse fue una de las dos internas encargadas de dirigirse al Pontífice. Durante su intervención relató cómo la fe le ayudó a recuperar la esperanza tras años marcados por el sufrimiento.

"Hola santo padre. Soy Montse, de Barcelona. Gracias por visitarnos hoy, nos da muchísima alegría porque aquí muchas veces nos sentimos olvidadas", comenzó.

La interna explicó que durante mucho tiempo le costó creer en Dios y confesó que la pérdida de su hijo marcó un antes y un después en su vida. "No podía nunca aceptar la muerte de mi hijo, no entendía por qué Dios tenía que llevárselo. He peleado mucho con él", relató.

También aseguró que la fe le ayudó a superar un grave problema de insomnio. "Una noche, cogida de una cruz, pude dormir. Yo sé que fue Jesús quien me ayudó".

Un mensaje de esperanza

Tras escuchar los testimonios de Montse y Josefina, otra de las internas participantes, León XIV lanzó un mensaje dirigido a todos los reclusos.

"Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona", afirmó el Papa, que insistió en que ninguna circunstancia puede hacer que Dios aparte su mirada de alguien.

El Pontífice animó a los internos a no perder la esperanza y les recordó que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. "Dios te ama como eres, pero te sueña mejor", aseguró.

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