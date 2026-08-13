Noticias de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

El eclipse, la situación en Ceuta o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este jueves 13 de agosto de 2026.

Eclipse

El eclipse solar total ha dejado este miércoles una de las imágenes del año, con la Luna ocultando el Sol hasta provocar que el día se convirtiera en noche durante unos instantes. Hacía 114 años que no se producía en España un eclipse de estas características.

Desde playas y miradores hasta observatorios y espacios abiertos, millones de personas han buscado un lugar desde el que seguir el fenómeno. Con las gafas de protección puestas, la atención se ha concentrado en el cielo mientras la Luna avanzaba sobre el disco solar y la luz disminuía.

El momento de la totalidad ha llegado acompañado de aplausos, gritos y reacciones entre quienes esperaban desde hacía horas. "La verdad que vivimos un momento espectacular", explicaba uno de los asistentes. Otros habían recorrido miles de kilómetros para presenciarlo: "Vinimos aposta desde Amsterdam para verlo desde aquí".

Crisis migratoria

Pepi, una vecina de Ceuta, ha trasladado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la situación que atraviesan los ciudadanos tras la crisis migratoria. Un encuentro que refleja la preocupación de parte de la población mientras miles de migrantes continúan deambulando por la ciudad autónoma. Robles ha escuchado a la vecina y ha empatizado con su situación. Este jueves también está prevista la presencia en Ceuta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de no acudir a la comisión del Senado.

Terremoto Colombia

Unas 500 personas permanecen desaparecidas tras el terremoto, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los edificios derrumbados cuando se acerca el límite de las primeras 72 horas desde el seísmo. Entre las personas que todavía no han sido localizadas hay 75 españoles con los que el Gobierno no ha podido contactar.

El balance facilitado hasta el momento asciende a 265 fallecidos y más de 3.000 heridos. Durante la madrugada, rescatistas y vecinos han formado cadenas humanas para retirar los escombros y acceder a las zonas donde podrían encontrarse personas atrapadas.

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