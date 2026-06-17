Muere el niño de 2 años que sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Rena, Extremadura

El pasado lunes 15 de junio, un niño de dos años sufrió un ahogamiento tras caer a un canal de riego en Rena, muy cerca de la localidad pacense e Villanueva de la Serena. Este miércoles ha fallecido, según han confirmado fuentes del Servicio Extremeño de Salud.

El suceso tuvo lugar a las 15:40 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso en el que le alertaban de la caída de un menor al agua en las inmediaciones de una carretera de la provincia de Badajoz.

Hasta el lugar del incidente, a la altura del kilómetro 110 de la carretera N-430, se desplazaron efectivos sanitarios con una unidad de Soporte Vital Básico y a agentes de la Guardia Civil, donde fue atendido por los servicios de emergencia.

El menor, que había sufrido un episodio de ahogamiento por inmersión, fue trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva tras el suceso ocurrido en la tarde del lunes. Pero debido a su estado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde ha permanecido ingresado en la UCI hasta su fallecimiento.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

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