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Un fallo eléctrico en una torre de control provoca retrasos en el aeropuerto de El Prat, Barcelona

Algunos pasajeros denuncian en redes sociales que llevan dentro del avión más de dos horas.

Torre de control del Aeropuesto de Barcelona - El Prat

Torre de control del Aeropuesto de Barcelona - El Prat Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este miércoles, un fallo eléctrico en una torre de control del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha obligado a detener los despegues y aterrizajes, provocando retrasos en la actividad aeroportuaria.

La incidencia ha tenido lugar a mediodía en la alimentación eléctrica de la torre que ha provocado la parada temporal de la actividad en El Prat. Primero informaba una cuenta de 'X' de controladores aéreo que habían quedado "paralizados tanto despegues como aterrizajes".

Poco después, a las 14:18 horas, en la misma red social Aena se pronunciaba asegurando que trabajaba para subsanar el fallo y recomendó los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con la aerolínea.

Una hora después, comunicó que ya se había recuperado el 100% del suministro eléctrico, aunque la recuperación de la operación se hacía de forma progresiva. Y a las 17:00 horas trasladaba que continuaba recuperándose la normalidad en el aeropuerto, señalando que de las 1.124 operaciones programadas se han producido 10 desvíos.

Los controladores aéreos han indicado que los aviones comenzaron a despegar y aterrizar con "mucho mayor espaciamiento del habitual" y advirtieron de "demoras importantes".

Pasajeros sin poder salir

Algunos usuarios señalaban, en respuesta a las publicaciones de Aena, que llevaban atrapadas en el interior de los aviones más de dos horas. Uno de ellos cuenta que "llevamos en el avión casi 90 minutos, esperando para despegar", mientras que otro: "2:30hrs en el avión. El piloto dijo hace 15 min que se había reestablecido el servicio y que cuando se inició, volvió a fallar". Por su parte, el organismo no ha dado un recuento oficial de cuántos vuelos se vieron afectados.

El Prat cerró julio con 5,8 millones de pasajeros, un 6% más que el año anterior. En la segunda quincena de agosto se mantiene con una huelga indefinida de Groundforce, servicio de tierra del aeropuerto.

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