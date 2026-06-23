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MÁLAGA

Muere una niña de tres años ahogada en una piscina en Cártama, Málaga

El trágico suceso tuvo lugar en una finca de la localidad malagueña de Cártama. Los propios familiares la llevaron al Hospital Valle del Guadalhorce pero no pudieron hacer nada por ella.

Imagen de archivo de una piscina vacía

Imagen de archivo de una piscina vacía iStock

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una menor de 3 años ha fallecido ahogada tras caer en una piscina de una finca en la localidad malagueña de Cártama.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo y fueron los propios familiares los que la trasladaron al Hospital Valle del Guadalhorce. Cuando llegó al centro hospitalario la menor ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los intentos por reanimarla, los médicos no pudieron salvarla.

Desde el hospital se avisó al servicio de Emergencias 112 y se solicitó la presencia de la Guardia Civil por la acumulación de familiares en el centro hospitalario.

Cuarta muerte por ahogamiento en Málaga

Se trata de la cuarta muerte por ahogamiento en la provincia de Málaga en apenas dos semanas. Hace cinco días, otro niño de 3 años falleció tras caer en la piscina de un cortijo en Periana, Málaga. Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 de la mañana y ha sido un particular el que ha alertado al 112 Emergencias Andalucía.

Inmediatamente se dio el aviso a la Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 que tras desplazarse al lugar de los hechos, no han podido hacer nada con el menor.

Otro de los casos tuvo lugar el pasado 12 de junio, con una doble tragedia en la costa malagueña. Dos ancianos fueron encontrados muertos en una playa de Torrox. El hombre tenía 80 y años y, la mujer, 75.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de dos bañistas habían fallecido en la playa de Los Lindes, en Torrox. Todo apuntaba entonces a que murieron ahogados en consecuencia del viento y oleaje que ha influido en el estado del mar.

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