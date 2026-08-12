Marlaska ratifica a Albares en que todos los migrantes serán devueltos, pero la oposición lo pone en duda

Fernando Grande-Marlaska ha reafirmado hoy la posición del Gobierno en torno a la devolución de los migrantes que aún permanecen en Ceuta. "Creo que el ministro de Asuntos Exteriores lo dejó muy claro. Todas las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta, a nuestro país, a España, evidentemente serían objeto de retorno por cumplimiento de la propia ley. Nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico", ha dicho el ministro del Interior.

De esta forma hacía referencia a las palabras del ministro Albares del martes, en las que insistió que el objetivo es devolver a todo aquel que haya entrado de manera irregular en nuestro país y en las que instó a todo aquel que lo intentara a que desistiese de ello. "Que no arriesguen sus vidas, dinero y futuro en una aventura avocada al fracaso".

El Ministro de Exteriores lo dijo en Ceuta, hoy ha sido Margarita Robles la que ha visitado la ciudad y, aunque ha evitado pronunciarse sobre este tema, sí ha querido dejar claro que la ciudad autónoma es española, que no se toca y que lucharán contra las mafias para que no vuelva a darse una situación semejante.

La oposición no lo ve tan fácil

Alma Ezcurra, Vicesecretaria del Partido Popular desplaza a la ciudad española, ha puesto en duda la facilidad legal para llevar esto a cabo. "Yo siempre digo que tiene que ser una voluntad política. Con recursos y voluntad política del gobierno de España y Marruecos, esto se resolvería en un 'pis pas'. Vivimos una situación tan distópica que el gobierno de Marruecos dice que los recibirá y el gobierno de España dice que faltan vehículos jurídicos", ha afirmado.

Además ha criticado la inacción del Gobierno y el hecho de que el Presidente Sánchez siga en Lanzarote: "El Gobierno de España está de vacaciones. Si el gobierno de España quiere, estas personas se marchan. El lugar en el que tienen que estar los menores es con sus familias y sus familias están a la vuelta de la esquina".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no ha criticado esto de manera directa, pero sí lo ha puesto en duda. Si se ha vulnerado la integridad de España, si está en máximo riesgo la seguridad nacional, si Marruecos ha dicho que está dispuesto a que retornen las personas, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se aplica un plan para llevar a cabo el traslado y la devolución de estas personas? Esperemos que se aplique y se lleve a cabo", ha dicho.

Unas palabras con las que habría estado de acuerdo la Ministra de Defensa, como ha asegurado el propio Presidente ceutí.