13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

En apenas dos meses, el archipiélago canario ya suma 13 fallecimientos por ahogamientos en las costas. Una cifra preocupante porque va en aumento con respecto al mismo periodo del año pasado, pero dramática y alarmante si tenemos en cuenta que son muertes que se podían haber evitado. Según Sebastián Quintana, divulgador experto en ahogamientos y portavoz de la plataforma "Canarias 1.500 km de costa", el 92% de estas personas fallecidas se metieron en el mar o se acercaron a la costa cuando había alerta o prealerta en las islas por oleaje.

Una de las muertes más trágicas fue la de la joven de apenas 30 años que cayó al mar tras ser golpeada por una ola. Estaba paseando con su perro de noche por la costa de Tacoronte; había aviso por temporal de mar con olas que podían alcanzar los 8 metros. Su cuerpo fue hallado una semana después a kilómetros del lugar, en la costa de Anaga.

Durante días buscaron también el cuerpo del turista estadounidense que se lanzó al agua en Lanzarote con otros tres amigos en mitad de una alerta por fenómeno costero. Sus amigos pudieron salvarle la vida.

Incluso acercarse a la costa puede ser peligroso en días de fuerte oleaje. Es lo que le ocurrió a un parapentista en Puerto de la Cruz a principios de febrero. En el momento del aterrizaje, fue arrastrado hasta el agua y, a pesar de que había multitud de testigos y que los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato, su cuerpo no fue localizado hasta varios días después por las fuertes corrientes.

Esta misma mañana, una mujer tuvo que ser rescatada con el helicóptero al encontrarse en apuros en el mar, también en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Dos policías locales y dos socorristas se lanzaron a ayudarla, pero debido al fuerte oleaje, fue necesaria la intervención por aire. La mujer, de 78 años, fue trasladada al hospital con heridas leves, pero viendo el estado de la mar, podría haberse convertido en la víctima mortal número 14 de este año en las islas.

Según Quintana, las imprudencias y el desconocimiento son factores que incrementan estas dramáticas cifras de fallecidos. "Buscar el selfie en la costa o confiarse de un mar aparentemente tranquilo sin saber que las olas vienen en series, puede ser fatal".

