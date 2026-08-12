Un incendio en una zona de observación del eclipse en Peñíscola deja 34 coches quemados y varios heridos

Un incendio originado en un vehículo ha terminado quemando otros 33 y provocando heridas de diversa consideración a varios de sus propietarios en Peñíscola, Castellón. Las llamas se han declarado en un descampado cercano a un punto de observación del eclipse en dicha localidad, tal y como han indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, que además, ha señalado que el trabajo de los efectivos ha permitido controlar el fuego y cortar el avance hacia el resto de turismos estacionados y a viviendas colindantes.

Sobre las 17:00 horas de la tarde, los bomberos del Consorcio han sido movilizados a un incendio en una zona de vegetación de Peñíscola, originado en un vehículo y que se ha ido extendiendo al resto de coches. En concreto, el fuego se ha declarado en la zona de finca Peñismar, según indica el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Los bomberos han logrado controlar el fuego hacia las 18:30 horas, cortando el avance al resto de vehículos estacionados que han tenido que ser retirados y han impedido que se propague a viviendas colindantes.

Para extinguir el incendio, se han movilizado seis dotaciones del Consorcio Provincial, una unidad de mando y tres medios aéreos de la Generalitat. En concreto, un helicóptero con una unidad helitransportada y dos aviones. Mientras se avanzaba positivamente en frenar las llamas, los aéreos se han retirado y han seguido trabajando los medios terrestres.

Colapso en la AP-66 por el incendio de un coche

El incendio de un coche en un túnel de la AP-66 a la altura de Lena, en Asturias, ha provocado atascos de hasta tres kilómetros entre el mediodía y las 14:00 horas tanto en el propio túnel como en la salida y entrada del mismo.

Arde un coche en la A-66 y el incendio alcanza la masa forestal

Hace unos días, un coche ardía en la A-66, a la altura de El Ronquillo, y provocó que las llamas se extendieran hasta la cuneta y una zona de masa forestal situada junto a la autovía.

Los Bomberos de la Diputación de Sevilla lograron controlar y extinguir el incendio antes de que alcanzase una mayor extensión.

La actuación comenzó a las 10:17 horas, cuando la dotación del parque de Santiponce fue movilizada hasta el punto kilométrico 770 de la A-66, en sentido Mérida, tras recibirse el aviso por el incendio de un vehículo.