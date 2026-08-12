Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Un incendio en una zona de observación del eclipse en Peñíscola deja 34 coches quemados y varios heridos

El fuego, originado en un coche, ya está perimetrado gracias a la rápida actuación de los medios aéreos.

Imagen del incendio que ha afectado a 34 vehículos

Imagen del incendio que ha afectado a 34 vehículos Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un incendio originado en un vehículo ha terminado quemando otros 33 y provocando heridas de diversa consideración a varios de sus propietarios en Peñíscola, Castellón. Las llamas se han declarado en un descampado cercano a un punto de observación del eclipse en dicha localidad, tal y como han indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, que además, ha señalado que el trabajo de los efectivos ha permitido controlar el fuego y cortar el avance hacia el resto de turismos estacionados y a viviendas colindantes.

Sobre las 17:00 horas de la tarde, los bomberos del Consorcio han sido movilizados a un incendio en una zona de vegetación de Peñíscola, originado en un vehículo y que se ha ido extendiendo al resto de coches. En concreto, el fuego se ha declarado en la zona de finca Peñismar, según indica el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Los bomberos han logrado controlar el fuego hacia las 18:30 horas, cortando el avance al resto de vehículos estacionados que han tenido que ser retirados y han impedido que se propague a viviendas colindantes.

Para extinguir el incendio, se han movilizado seis dotaciones del Consorcio Provincial, una unidad de mando y tres medios aéreos de la Generalitat. En concreto, un helicóptero con una unidad helitransportada y dos aviones. Mientras se avanzaba positivamente en frenar las llamas, los aéreos se han retirado y han seguido trabajando los medios terrestres.

Colapso en la AP-66 por el incendio de un coche

El incendio de un coche en un túnel de la AP-66 a la altura de Lena, en Asturias, ha provocado atascos de hasta tres kilómetros entre el mediodía y las 14:00 horas tanto en el propio túnel como en la salida y entrada del mismo.

Arde un coche en la A-66 y el incendio alcanza la masa forestal

Hace unos días, un coche ardía en la A-66, a la altura de El Ronquillo, y provocó que las llamas se extendieran hasta la cuneta y una zona de masa forestal situada junto a la autovía.

Los Bomberos de la Diputación de Sevilla lograron controlar y extinguir el incendio antes de que alcanzase una mayor extensión.

La actuación comenzó a las 10:17 horas, cuando la dotación del parque de Santiponce fue movilizada hasta el punto kilométrico 770 de la A-66, en sentido Mérida, tras recibirse el aviso por el incendio de un vehículo.

Vacaciones sobre ruedas para ver el eclipse: una familia viaja en caravana hasta los Dolomitas

Familia que ve el eclipse en caravana

Publicidad

Sociedad

Imagen del incendio que ha afectado a 34 vehículos

Un incendio en una zona de observación del eclipse en Peñíscola deja 34 coches quemados y varios heridos

Torre de control del Aeropuesto de Barcelona - El Prat

Un fallo eléctrico en una torre de control provoca retrasos en el aeropuerto de El Prat, Barcelona

Imagen del incendio en Riglos, Huesca

El incendio en Huesca deja más de 5.000 hectáreas quemadas y centenares de desalojados

Mosquito portador del virus del Nilo
Andalucía

Ascienden a 31 los afectados por el virus del Nilo tras detectarse dos nuevos casos en Sevilla

mujer llora frente a la ministra
Crisis de Ceuta

Una vecina de Ceuta rompe a llorar ante Margarita Robles: “Tengo miedo, no se puede abandonar Ceuta”

Imagen de la situación tras el seísmo en Colombia
Terremoto de Colobia

El Gobierno rebaja a 75 los españoles que permanecen sin localizar en Colombia tras el terremoto

El ministro de exteriores asegura que no constan españoles fallecidos ni heridos y anuncia un primer paquete de un millón de euros en ayuda humanitaria.

Coche de Guardia Civil
Sucesos

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda de Mijas

Un amigo encontró a la víctima herida en su domicilio de la urbanización Mijas Golf y decidió trasladarla en su propio vehículo hasta el Hospital Costa del Sol, donde finalmente falleció.

Cama de hospital

Aparecen serpientes bajo las camas en un hospital de Andújar

La experiencia de Mercedes López, una exdipatada que perdió la vista por mirar fíjamenet al sol durante un eclipse

Una exdiputada perdió el 90% de visión tras mirar un eclipse cuando era niña y ahora alerta: "No son conscientes del peligro"

Parapente

Muere un parapentista de 55 años en un accidente en el Pirineo oscense

Publicidad