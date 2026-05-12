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Doce sanitarios neerlandeses aislados por hantavirus tras fallos en su protocolo: hubo errores en la extracción de sangre

Una clínica ubicada en Países Bajos va a mantener, durante seis semanas, bajo observación a varios integrantes de su plantilla debido a irregularidades detectadas durante el tratamiento aplicado a un viajero procedente de Cabo Verde.

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El primer ministro de Países Bajos agradece a España la gestión del crucero MV HondiusEUROPAPRESS

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Yolanda Durán
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El Hospital Universitario de Radboudumc, situado en Países Bajos, ha puesto en cuarentena a doce trabajadores del centro después de detectar errores en el protocolo utilizado para atender a un paciente infectado por hantavirus. El afectado llegó desde Cabo Verde hasta Ámsterdam para recibir tratamiento especializado, convirtiéndose en uno de los primeros casos relacionados con este brote atendidos en el país.

La dirección ha explicado que la medida fue adoptada de forma preventiva y que los empleados permanecerán bajo vigilancia médica durante seis semanas. Según la investigación realizada por el hospital, algunos procedimientos no se ejecutaron correctamente. Por ejemplo, hubo fallos durante la extracción de muestras de sangre y errores a la hora de eliminar la orina del paciente.

Han reconocido públicamente que la sangre obtenida fue manipulada siguiendo el procedimiento habitual, cuando debía haberse aplicado un protocolo más estricto debido a la naturaleza del virus. A pesar de eso, los responsables sanitarios insisten en que la posibilidad real de contagio sigue siendo reducida y que ninguno de los trabajadores presenta síntomas compatibles con la enfermedad hasta el momento.

En cuarentena por precaución

El hantavirus puede provocar cuadros respiratorios y hemorrágicos muy graves, aunque la transmisión entre personas es poco frecuente. Normalmente, el contagio se produce por contacto con excrementos o fluidos de roedores infectados. Las autoridades sanitarias neerlandesas mantienen un seguimiento constante del caso para descartar nuevos contagios y evaluar si las medidas de seguridad fueron suficientes.

Este incidente ha reabierto el debate sobre los protocolos sanitarios aplicados en Países Bajos, considerados por algunos expertos más flexibles que los implantados en otros países europeos. Algunos especialistas han señalado que la gestión de enfermedades infecciosas exige controles estrictos y formación continua para evitar situaciones parecidas. Y mientras continúa la cuarentena del personal afectado, el hospital asegura que revisará sus procedimientos internos y reforzará las medidas de protección destinadas a prevenir futuros errores.

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