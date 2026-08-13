Efemérides de hoy 13 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

El 13 de agosto de 2015, la valiosa pintura cubista 'La coiffeuse', pintada por Pablo Picasso en 1911, inicia formalmente su repatriación hacia territorio francés tras haber permanecido en paradero desconocido durante más de una década. El lienzo, de un valor incalculable para el patrimonio cultural y tasado comercialmente en 15 millones de dólares, había sido sustraído en el año 2001 de las bodegas de almacenamiento del Centro Pompidou en París.

La intriga internacional llegó a su fin en diciembre de 2014 cuando oficiales de aduanas en un puerto de Nueva York interceptaron un envío sospechoso procedente de Bélgica, catalogado falsamente como un simple obsequio artesanal de apenas 37 dólares. La ceremonia oficial de entrega se celebró en la embajada francesa en Washington, un acto de justicia cultural que demostró la efectividad de las redes de inteligencia transatlánticas frente al tráfico ilícito de bienes de lujo.

Una vez completado el protocolo de devolución y tras minuciosas revisiones por parte de restauradores para certificar su perfecto estado de conservación, la emblemática obra regresó a las galerías públicas parisinas.

Este desenlace no solo devolvió una pieza fundamental del cubismo a su legítimo hogar, sino que recordó al mundo la persistente vulnerabilidad de las grandes colecciones frente a las redes del contrabando internacional.

Un 13 de agosto, pero de 1521, tras un prolongado y devastador asedio que transforma el destino del continente americano, las huestes del conquistador español Hernán Cortés, apoyadas de manera decisiva por miles de aliados indígenas como los tlaxcaltecas, lograron la caída definitiva de la majestuosa ciudad de Tenochtitlán. En medio de la destrucción de la capital mexica, las fuerzas hispanas capturaron a Cuauhtémoc, el último tlatoani o emperador azteca, quien intentaba escapar en una canoa por el lago de Texcoco para reorganizar la resistencia.

Este hito militar no solo simbolizó el colapso definitivo de uno de los imperios más poderosos del periodo posclásico, sino que consolidó los cimientos territoriales de lo que se convertiría en el Virreinato de la Nueva España, abriendo una nueva era de profunda asimilación cultural, mestizaje y dominio europeo en la región.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de agosto?

1529.- Se celebra en México la primera corrida de toros.

1792.- Revolución Francesa: la Familia Real es encarcelada en la fortaleza medieval del Temple.

1808.- Llega a Buenos Aires Claude Bernard, marqués de Sassenay, comisionado por Napoleón para que fuera aceptada allí la autoridad de José Bonaparte, proclamado Rey de España.

1844.- Decreto de Alejandro Mon suspendiendo la venta de bienes religiosos ordenada por Mendizábal.

1876.- Inauguración del "Festspielhaus", teatro proyectado por Wagner en Bayreuth (Baviera).

1913.- El inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable.

1917.- Primera huelga general en España en época de Alfonso XIII y con Eduardo Dato como jefe del Gobierno que se saldó con un centenar de muertos y 2.000 detenidos.

1961.- El Ejército de la RDA comienza la construcción del muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del Este al Oeste.

1973.- Se estrella un avión "Caravelle" de la aerolínea española Aviaco a pocos kilómetros de La Coruña y mueren sus 85 ocupantes.

1987.- El presidente de EEUU, Ronald Reagan, asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contra.

2016.- El nadador estadounidense Michael Phelps gana su 23 medalla de oro y 28 medalla olímpica en total, consolidándose, así como el máximo campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro.

¿Quién nació el 13 de agosto?

1899.- Alfred Hitchcock, cineasta británico.

1914.- Luis Mariano, cantante español.

1925.- José Sazatornil, actor español.

1926.- Fidel Castro, presidente de Cuba.

1944.- Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis.

1953.- Carmen Posadas, escritora española de origen uruguayo.

1980.- Alex González, actor español.

¿Quién murió el 13 de agosto?

1863.- Eugene Delacroix, pintor francés.

1934.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1946.- Herbert George Wells, escritor británico.

2004.- Sandra Domeq, exesposa del cantante Bertín Osborne.

2009.- Les Paul, músico estadounidense "padre" de la guitarra eléctrica.

2011.- Jesús del Pozo, diseñador español.

2024.- Juan Luis Goenaga, pintor español.

¿Qué se celebra el 13 de agosto?

Hoy, 13 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Zurdera.

Horóscopo del 13 de agosto

Los nacidos el 13 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto, se celebran los santos Ponciano, Hipólito, Casiano, Juan Berchmans y Wigberto.