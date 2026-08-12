Ascienden a 31 los afectados por el virus del Nilo tras detectarse dos nuevos casos en Sevilla

Continúan los casos de detección del virus del Nilo Occidental en humanos. Hoy, la Junta de Andalucía ha anunciado que se han registrado dos nuevos casos, y ambos, una vez más, en la provincia de Sevilla. En esta ocasión, en los municipios de Coria del Río y Villamanrique de la Condesa. Con estos dos nuevos casos, el total de detecciones en Andalucía asciende a 31 en lo que llevamos de 2026.

En concreto, en Coria del Río es el quinto caso, mientras que para Villamanrique de la Condesa supone el séptimo. Ambos son los municipios con mayor número de afectados registrados. Cabe destacar que, de los 31 casos, 29 se encuentran en un estado de evolución favorable, uno permanece sin secuelas y uno acabó en defunción.

A pesar de que el 100 % de los casos se han dado en la provincia de Sevilla, son 20 los municipios que se encuentran en área de alerta, entre los que se encuentran localidades de otras provincias andaluzas, como Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; o Málaga capital, al igual que las localidades de Fuengirola o Mijas. En estos 20 municipios se están llevando a cabo de forma intensificada labores de vigilancia tanto entomológica como animal y humana, y se están reforzando las actuaciones de comunicación a la ciudadanía para que adopte las medidas de protección necesarias.

Uso de repelente y renovar las aguas estancadas

Entre las recomendaciones a nivel individual que sugieren las autoridades en aquellos municipios con casos registrados para evitar una proliferación de casos se encuentran el uso de repelentes, cubrir, a ser posible, la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos, ya que estos, según los expertos, atraen a los mosquitos.

Además, aconsejan evitar generar zonas de agua estancada, porque es en esos lugares donde los mosquitos crían a sus larvas. Por ello, recomiendan renovar y vigilar dichas zonas, como albercas, maceteros o piscinas.

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