El incendio en Huesca deja más de 5.000 hectáreas quemadas y centenares de desalojados

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, avanza con mayor lentitud que los días anteriores però ya ha calcinado más de 5.000 hectáreas.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha explicado que el avance es “lento en comparación con los primeros días, y que todo dependerá en las próximas horas de que las condiciones sean favorables”. También ha destacado que los equipos siguen especialmente pendientes de la cabeza del incendio y del flanco derecho”.

Los trabajos de extinción han permitido avanzar especialmente en el flanco izquierdo. Según Biendicho, aproximadamente el 50% de esta zona está ya perimetrada, aunque todavía queda trabajo por delante antes de poder considerar estabilizado el incendio.

Desde el puesto de mando avanzado, los responsables del operativo distribuyen los recursos entre los diferentes sectores del incendio y adaptan la estrategia a la evolución del fuego y del viento.

500 efectivos

Sobre el terreno trabajan alrededor de 500 efectivos, entre bomberos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y otros servicios de emergencias. La situación mantiene en prealerta a Osia, Bernués y Botaya, ante la posibilidad de que la evolución de las llamas obligue a adoptar nuevas medidas de protección.

El incendio ha provocado hasta ahora el desalojo preventivo de ocho núcleos de población y de cientos de vecinos. Entre las localidades evacuadas se encuentran Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Alastuey y Larués.

Las llamas también han obligado a cerrar de manera preventiva el monasterio de San Juan de la Peña y varias carreteras de la zona. Los equipos de emergencia mantienen ahora todos sus esfuerzos en aprovechar las condiciones favorables para frenar el avance del incendio y consolidar las zonas que ya están controladas.

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