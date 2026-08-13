Colombia busca a 500 desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7'4 que sacudió el país: 75 son españoles

La búsqueda de supervivientes continúa en Colombia. Unas 500 personas permanecen desaparecidas tras el terremoto, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los edificios derrumbados cuando se acerca el límite de las primeras 72 horas desde el seísmo. Entre las personas que todavía no han sido localizadas hay 75 españoles con los que el Gobierno no ha podido contactar.

El balance facilitado hasta el momento asciende a 265 fallecidos y más de 3.000 heridos. Durante la madrugada, rescatistas y vecinos han formado cadenas humanas para retirar los escombros y acceder a las zonas donde podrían encontrarse personas atrapadas.

"Seguimos intentando encontrar víctimas con vida. Mantenemos la esperanza al menos hasta cuatro días después del terremoto", ha explicado Camilo Cano, oficial del Departamento de Bomberos de Bogotá.

Las familias esperan noticias de los desaparecidos

Con el paso de las horas, la incertidumbre aumenta entre quienes todavía buscan a familiares. Marcela Pérez espera desde el lunes noticias de varios de sus allegados: "Llevamos esperando desde el lunes hasta ahora a que rescaten a la niña y también a sus abuelos. Estamos aquí esperando y confiando en Dios. Y no solo en ellos, sino en todos los que están ahí abajo, en todas las personas que posiblemente sigan con vida".

Otros familiares permanecen junto a los edificios derrumbados a la espera de novedades. Gerson Lozano reconoce que todavía no han encontrado señales de sus allegados, aunque asegura que mantienen la esperanza de localizarlos.

La situación también se complica en hospitales y morgues de las zonas afectadas, donde se han formado colas de familiares que esperan recuperar los cuerpos. Alicia Arias, familiar de una de las víctimas, denuncia las dificultades existentes: "Deberían empezar a entregar los cuerpos según el orden en que llegaron, porque no hay suficientes refrigeradores. Los cuerpos se están pudriendo aquí; los refrigeradores están rotos".

Emergencia económica para afrontar la reconstrucción

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha declarado la emergencia económica y ha señalado que los principales esfuerzos se concentran ahora en localizar a los desaparecidos. Además, ha anunciado la creación de un fondo destinado a la reconstrucción de hospitales, escuelas, edificios, carreteras y aeropuertos dañados.

La ayuda internacional también ha comenzado a llegar. El Salvador ha enviado un primer avión con material humanitario. El papa León XIV ha expresado su solidaridad con las víctimas, ha agradecido el trabajo de los rescatistas y ha anunciado 100.000 euros de ayuda humanitaria.

Mientras continúan las labores de búsqueda, miles de familias afrontan también la pérdida de sus viviendas. "Lo hemos perdido todo. Absolutamente todo. Todo se ha ido", relata una de las personas afectadas.

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