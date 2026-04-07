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Muere con 43 años un policía de Marbella mientras realizaba unas pruebas en el gimnasio

Aunque no se ha confirmado la causa de manera oficial del agente, se sospecha la posibilidad de un infarto mientras hacía ejercicio en el gimnasio de la Jefatura.

La Polic&iacute;a Local de Marbella en una imagen de archivo.

La Policía Local de Marbella en una imagen de archivo.Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un agente de la Policía Local de Marbella ha muerto este lunes mientras realizaba unas pruebas físicas en el gimnasio de la Jefatura de Policía Local, según ha confirmado el cuerpo a través de su cuneta de X. Aunque los sanitarios trataron de reanimarlo, finalmente sólo lograron certificar su muerte, debido a un posible infarto.

Los hechos han ocurrido al mediodía en las instalaciones policiales. El efectivo era Víctor Hernández García, de 43 años, y estaba utilizando el gimnasio mientras participaba en unas pruebas de acceso a un curso de intervención policial, cuando, de imprevisto, sufrió presuntamente un fallo cardíaco.

Tras su muerte, los servicios de emergencia han comenzado inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar que han durado aproximadamente dos horas. No obstante, pese a los esfuerzos empleados, no ha sido posible salvar su vida, según adelantan medios como 'Málaga Hoy'.

De momento, todo apunta a que la causa de la muerte ha sido un infarto, aunque no se ha confirmado de manera oficial. El agente estaba casado y tenía una hija joven. Había tomado posesión a finales del pasado mes de marzo en la Jefatura.

Su muerte ha impactado a sus compañeros y en el entorno policial de la ciudad.

Despedida por parte de la Policía

La Policía Local de Marbella le ha rendido un homenaje a Víctor Hernández García formando un círculo y con las luces de las motos encendidas. En un vídeo compartido en su cuenta de X uno de los agentes pronunció un discurso en su honor.

"No se puede ser inmortal, pero sí eterno. Víctor Hernández García, policía local, la muerte no es el final", afirman en el vídeo. Todos sus compañeros se encontraban de pie, rectos y despidiéndose de su compañero con un saludo oficial de los agentes. "Desde la Policía Local de Marbella queremos expresar nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y allegados. Su pérdida, repentina e inesperada, deja un vacío inmenso entre nosotros", expresan en el post.

Asimismo, los compañeros de la Policía Nacional han decidido colocar una placa con su nombre y han tomado una fotografía de su moto con un ramo de flores blancas y azules con la bandera de España. Este es un símbolo de respeto y de despedida al agente.

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