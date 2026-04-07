Muere Javi Gallardo, futbolista del Atlético Totalán, a los 33 años: acababa de aprobar las oposiciones de Policía

Javier Gallardo García, futbolista de 33 años y jugador en varios clubes amateur de la provincia, ha fallecido tras sufrir un accidente de moto en la capital.

García, además de futbolista, acababa de aprobar las oposiciones para ser policía local en el municipio de Ojén, tal y como informa 'La Voz del Sur'. El desafortunado accidente tuvo lugar en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, en el barrio malagueño de Pedregalejo.

Tras conocerse la fatídica noticia, los clubes en los que jugó, y el equipo que entrenaba, UD La Mosca, de Tercera Infantil, han lamentado el fallecimiento de 'Javito', como así se le conocía en el ámbito futbolístico. "Hoy nos deja mucho más que un técnico; se va una gran persona que dedicó su tiempo y su corazón a formar a nuestros jugadores, transmitiendo siempre los valores que representan a nuestro club: respeto, humildad y trabajo. Su recuerdo permanecerá para siempre en cada entrenamiento, en cada partido y en el corazón de toda la Familia Moscovita", se puede leer en la despedida del UD La Mosca.

"Con el alma rota, lamentamos comunicar la noticia del fallecimiento de nuestro querido jugador Javier Gallardo García. Javi era uno de nuestros capitanes, que ha defendido la camiseta de nuestro club y siempre dejaba todo por su equipo en cada partido. Nos deja mucho mas que un gran jugador sobre todo nos deja un gran compañero y una grandísima persona que siempre buscaba lo mejor para el equipo y que estaba ahí siempre que alguien lo necesitara. Desde el Totalán Atlético queremos trasladar nuestro mas sentido pésame a la familia y sus seres queridos acompañándolos en estos momentos tan duros .

'Javito' nos dejas desolados, te extrañaremos mucho, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada gol, en cada victoria, en cada derrota y en cada momento en el cual nos hubiese gustado estar junto a ti y tu junto a nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón y presente en nuestro club. Descansa en paz", expresa el Atlético Totalán, donde jugaba en la actualidad, ejerciendo además como capitán.

Por otra parte, el CD Benagalbón, conjunto en el que disfrutó de los mejores años de su carrera, también ha querido despedirse del que fuera pieza clave en el ascenso a División de Honor.

"¡Qué pena tan grande!"

"Hoy es un día enormemente triste para todo el Club Deportivo Benagalbón... Nos llena de dolor la pérdida de Javi Gallardo en un desgraciado accidente de tráfico. Jugador importante de nuestro equipo senior hace muy pocas temporadas, siendo parte del equipo histórico que consiguió el ascenso a División de Honor. Queremos enviar un emotivo abrazo a sus familiares y amigos en estos momentos tan duros. Te lloramos, Javi. Siempre estarás en nuestros recuerdos... Qué pena tan grande!", ha escrito el club en un comunicado en sus redes sociales.

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