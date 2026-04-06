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Mueren dos hermanos de cinco y ocho años tras quedar atrapados en un congelador jugando al escondite

Saori y Darien estaban jugando en casa mientras sus padres iban a hacer una compra rápida cuando, al volver, se encontraron con lo peor que les podía suceder: sus hijos se habían quedado atrapados en el congelador.

Imagen de archivo de un congelador

Imagen de archivo de un congeladoriStock

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Paula Hidalgo
Publicado:

Saori y Darien, dos hermanos de ocho y cinco años respectivamente, estaban solos en su casa en Vista Hermosa, en Colombia, mientras sus padres hacían unas compras rápidas. Eran alrededor de las 19:00 horas del pasado sábado 4 de abril, cuando, de pronto, se desató la tragedia.

Los niños, desde su inocencia, decidieron esperar a que sus padres volvieran a casa jugando a su juego favorito: el escondite. El padre, Brayan Guevara Trivino, relató al diario colombiano 'El Tiempo' que salieron "a comprar comida y a buscar una camisa que necesitaban para un desfile cuando empezaron el colegio". Tardaron aproximadamente 20 minutos: "El congelador estaba desenchufado. Los niños se subieron y entraron. Jugaron, la tapa se cayó, se cerró sobre ellos y se asfixiaron", añadió. Saori y Darien estaban jugando cuando quedaron atrapados en el congelador, y acabaron muriendo asfixiados.

Los médicos intentaron reanimarlos

El padre comentó que a sus hijos les encantaba jugar al escondite. Incluso él y su esposa comenzaron a registrar la casa como parte del juego antes de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aunque los médicos intentaron con todos sus esfuerzos salvar la vida de los pequeños, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Ahora, la policía investiga los hechos. La madre, Karen, en un emotivo y conmovedor mensaje, compartió: "Gracias, mis bebés, por haberme dado la mayor alegría en estos ocho años de vida. Gracias por haberme elegido como vuestra madre. Fue la experiencia más hermosa que jamás podría haber tenido, gracias por todo lo que compartimos. Pronto estaremos juntos; qué corto es el tiempo y qué duradero es el recuerdo. Me faltan las palabras . Os amé con toda mi alma, y ​​solo Dios sabrá por qué os llevó. Gracias por todo lo que vivimos y compartimos; siempre estaréis en mi corazón mientras dure."

El alcalde lamenta la desgracia

El alcalde local, Juan Andrés Gómez, expresó su profundo pesar por la tragedia y manifestó su esperanza de que algo similar no vuelva a sucederle a ninguna otra familia: "Este trágico suceso nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a los niños no es opcional, sino un deber. Los niños no comprenden los riesgos y dependen del cuidado de los adultos", afirmó.

Gómez también recordó que "un momento de negligencia puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por lo que hacemos un llamamiento firme a los padres y cuidadores para que maximicen las medidas de supervisión y protección. Hoy no basta con lamentarse; hoy debemos actuar para garantizar que esto no vuelva a suceder".

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