Dos migrantes llegan con las orejas arrancadas a Urgencias en Ceuta

La sensación de inseguridad entre los vecinos de Ceuta sigue creciendo. Ocurre sobre todo en las zonas en las que hay asentamientos. Denuncian que las reyertas y las peleas entre ellos ya son diarias.

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar los restos de los últimos altercados en Ceuta con coches calcinados en un aparcamiento frente a un colegio. Es algo que se repite noche tras noche desde que miles de migrantes llegaran a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. "Esto es una pesadilla lo que estamos viviendo", nos cuenta una vecina.

Dos migrantes con las orejas arrancadas

Los médicos, por su parte, denuncian agresiones con cuchillos en la playa del Trampolín, mientras que a Urgencias han llegado dos migrantes con las orejas arrancadas. Enrique Rovira, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, ha detallado el suceso: "le han cortado una oreja durmiendo, parece ser que hay grupos enfrentados entre si".

Mientras tanto, los sindicatos policiales denuncian que la violencia va a más, ante lo que temen "que va a estallar", ya que "la Policía no puede hacerse cargo de la seguridad ciudadana".

Para quienes la situación supone una ruina es para los comerciantes, ya que la ciudadanía solo sale a la calle para comprar lo estrictamente necesario. La Cámara de Comercio estima perdidas de más de 27 millones de euros.

Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla

Según confirman fuentes de Zarzuela, el Rey Felipe VI viajará acompañado por la Reina Letizia en la que será su primera visita como monarca a Ceuta y Melilla.

Los Reyes ya se encontraban preparando un desplazamiento a las dos ciudades autónomas, que son los únicos territorios que no habían visitado desde la llegada al trono en junio de 2014, ya antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, han precisado las fuentes.

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