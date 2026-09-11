Noticias de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

Madrugada de alta tensión en Ceuta y 11 de septiembre. El mundo cambió un día como hoy hace 25 años. Están en las noticias de la mañana.

Noche de fuego en Ceuta

Incendio en el campamento de las naves del Tarajal. Allí duermen cientos de personas. Unas 40 chabolas han quedado calcinadas. Los migrantes han huido asustados. No ha sido el único fuego. En otro punto de la ciudad, un día más han aparecido vehículos en llamas.

Marruecos mueve ficha

Primera respuesta marroquí a la desclasificación de los informes. Rabat rompe su silencio. En un contundente comunicado, rechaza cualquier implicación y afea que se le siga señalando.

El 'dividendo Trump'

Trump quiere dar a los ciudadanos adultos 5.000 dólares si su partido mantiene el control del Congreso. Él lo llama 'dividendo Trump'. Un intento desesperado por dar la vuelta a las encuestas.

Trágico accidente de autobús

Vuelca un autobús con 49 personas neerlandesas en Suiza. Hay varios muertos y heridos aunque todavía no se han ofrecido cifras oficiales. El vehículo chocó contra una barandilla. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso.