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Noticias de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 11 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

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Madrugada de alta tensión en Ceuta y 11 de septiembre. El mundo cambió un día como hoy hace 25 años. Están en las noticias de la mañana.

Noche de fuego en Ceuta

Incendio en el campamento de las naves del Tarajal. Allí duermen cientos de personas. Unas 40 chabolas han quedado calcinadas. Los migrantes han huido asustados. No ha sido el único fuego. En otro punto de la ciudad, un día más han aparecido vehículos en llamas.

Marruecos mueve ficha

Primera respuesta marroquí a la desclasificación de los informes. Rabat rompe su silencio. En un contundente comunicado, rechaza cualquier implicación y afea que se le siga señalando.

El 'dividendo Trump'

Trump quiere dar a los ciudadanos adultos 5.000 dólares si su partido mantiene el control del Congreso. Él lo llama 'dividendo Trump'. Un intento desesperado por dar la vuelta a las encuestas.

Trágico accidente de autobús

Vuelca un autobús con 49 personas neerlandesas en Suiza. Hay varios muertos y heridos aunque todavía no se han ofrecido cifras oficiales. El vehículo chocó contra una barandilla. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso.

Los abuelos, la garantía más recurrente para la conciliación en verano: "El problema es que la ayuda genere conflicto"

Abuelos que cuidan de los nietos

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Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

Abuelos que cuidan de los nietos

Los abuelos, la garantía más recurrente para la conciliación en verano: "El problema es que la ayuda genere conflicto"

Imagen de archivo de un grrupo de migrantes en la playa

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dimite el jefe de Gabinete de Delegación del Gobierno

25 años del 11-S: el atentado que cambió el mundo y desencadenó la caza de Bin Laden
Atentado 11S

25 años del 11-S: el atentado que cambió el mundo y desencadenó la caza de Bin Laden

Efemérides de hoy 11 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de septiembre?

Coches quemados en Ceuta
Crisis en Ceuta

Altercados, coches ardiendo e inseguridad en las calles de Ceuta casi un mes y medio después de la entrada masiva de migrantes

Esta madrugada han quemado varios coches frente al aparcamiento de un colegio en la barriada de El Príncipe. Otra jornada de tensión que colma la paciencia de los vecinos.

Suicidio
PREVENCIÓN SUICIDIO

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: las últimas imágenes antes de morir y el mensaje de sus familias

Familias de víctimas de suicidio piden romper el silencio y facilitar el acceso a la ayuda para prevenir nuevas muertes.

Migrantes en Ceuta

Dos migrantes llegan con las orejas arrancadas a Urgencias en Ceuta

Jóvenes participan en la batalla de 'farmear aura'

¿Qué es 'farmear aura'? así funcionan los duelos de 'six seven' y miradas 'sigma' que miden el estatus social

Policía Nacional

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición junto a un centro comercial de Marbella

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