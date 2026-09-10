Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición junto a un centro comercial de Marbella

El cuerpo sin vida fue encontrado por trabajadores de una empresa y aún conservaba prendas de ropa.

Policía Nacional

Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Macabro hallazgo en la localidad malagueña de Marbella. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras encontrar un cadáver en avanzado estado de descomposición.

Tal y como han asegurado a Europa Press fuentes policiales, el hallazgo se ha producido esta misma semana en las inmediaciones de una zona comercial y se ha abierto una investigación para determinar la identidad y si se trata de una muerte violenta.

Como avanza El Español de Málaga, los restos fueron encontrados en la zona de Guadalmina por trabajadores de una empresa y aún conservaba prendas de ropa. Precisamente, ha sido por este detalle por el que han comprobado que el esqueleto podría tratarse de un varón.

Una vez localizaron el cadáver, los operarios alertaron a la Policía Nacional, que activaron a la comitiva judicial para proceder al levantamiento de la persona finada.

Posteriormente, el cadáver fue traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la correspondiente autopsia para su identificación y el esclarecimiento de las causas de la muerte.

Una persona sin hogar: las hipótesis que barajan los agentes

Entre las principales hipótesis que barajan los agentes, no descartan que se trate de una persona sin hogar que podría haber muerto mientras se refugiaba entre los arbustos de la zona.

Fran Gullón, psicólogo clínico: "Hablar con una persona sobre el suicidio ni aumenta el riesgo ni le mete esa idea en la cabeza"

Una joven de espaldas

Publicidad

Sociedad

Migrantes en Ceuta

Dos migrantes llegan con las orejas arrancadas a Urgencias en Ceuta

Jóvenes participan en la batalla de 'farmear aura'

¿Qué es 'farmear aura'? así funcionan los duelos de 'six seven' y miradas 'sigma' que miden el estatus social

Policía Nacional

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición junto a un centro comercial de Marbella

El grupo CompostELA, junto a la catedral de Santiago
ELA

El Camino, un altavoz frente a la ELA: "Cada etapa que superan es muy emocionante"

Inmigrantes que llegan a Canarias
Migración

226 migrantes llegan a Canarias en 24 horas a bordo de tres embarcaciones

Rescate histórico en la ría de Arousa: un albariño único en el mundo vuelve a la superficie 15 años después
Vino

Rescate histórico en la ría de Arousa: un albariño único en el mundo vuelve a la superficie 15 años después

Se ha dado en llamar "crianza submarina". El enólogo Raúl Pérez extrajo de las profundidades marinas las últimas botellas de su albariño Sketch tras más de 15 años.

Coche Policía Nacional
Valencia

Detenida una madre tras escapar del hospital con su bebé recién nacido para evitar que se lo quiten los Servicios Sociales

Ambos progenitores, a los que ya les retiraron la tutela de otra hija por dar positivo en drogas, han sido arrestados tras estar escondidos varios días en un piso de Valencia.

Noticias de hoy, sábado 3 de enero de 2026

Noticias de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

Una joven de espaldas

Fran Gullón, psicólogo clínico: "Hablar con una persona sobre el suicidio ni aumenta el riesgo ni le mete esa idea en la cabeza"

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Publicidad