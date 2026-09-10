Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición junto a un centro comercial de Marbella

Macabro hallazgo en la localidad malagueña de Marbella. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras encontrar un cadáver en avanzado estado de descomposición.

Tal y como han asegurado a Europa Press fuentes policiales, el hallazgo se ha producido esta misma semana en las inmediaciones de una zona comercial y se ha abierto una investigación para determinar la identidad y si se trata de una muerte violenta.

Como avanza El Español de Málaga, los restos fueron encontrados en la zona de Guadalmina por trabajadores de una empresa y aún conservaba prendas de ropa. Precisamente, ha sido por este detalle por el que han comprobado que el esqueleto podría tratarse de un varón.

Una vez localizaron el cadáver, los operarios alertaron a la Policía Nacional, que activaron a la comitiva judicial para proceder al levantamiento de la persona finada.

Posteriormente, el cadáver fue traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la correspondiente autopsia para su identificación y el esclarecimiento de las causas de la muerte.

Una persona sin hogar: las hipótesis que barajan los agentes

Entre las principales hipótesis que barajan los agentes, no descartan que se trate de una persona sin hogar que podría haber muerto mientras se refugiaba entre los arbustos de la zona.