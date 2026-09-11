25 años del 11-S: el atentado que cambió el mundo y desencadenó la caza de Bin Laden

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mundo continúa conviviendo con las consecuencias de una tragedia que transformó la seguridad internacional, la política y la lucha contra el terrorismo. Aquel día convirtió a Osama bin Laden en el enemigo más buscado del planeta e inició una persecución que culminó una década después con la operación Gerónimo.

Su muerte supuso un golpe simbólico para Al Qaeda, pero también abrió un intenso debate sobre los límites de la lucha antiterrorista. Un cuarto de siglo después del 11-S, el terrorismo yihadista ha evolucionado, pero la amenaza y sus consecuencias siguen presentes.

El día que el mundo cambió para siempre

Los atentados del Atentados del 11 de septiembre de 2001 marcan un antes y un después en la historia contemporánea. Más allá de la devastación inmediata, inauguran una nueva era de inseguridad global, en la que el terrorismo yihadista pasa de ser una amenaza lejana para convertirse en una preocupación central para Occidente. Aquel golpe no solo sacude a Estados Unidos, sino que activa una respuesta internacional sin precedentes: la persecución del responsable, una figura hasta entonces difusa que pronto se convertiría en el enemigo más buscado del planeta.

El hombre detrás del terror

Osama bin Laden es mucho más que el rostro visible del yihadismo global. De origen saudí y con una fortuna familiar considerable, transforma su radicalización ideológica en una red terrorista internacional: Al Qaeda. Bajo su liderazgo, esta organización articula una estrategia basada en atentados de gran impacto mediático y simbólico, con el objetivo de golpear a Occidente y proyectar una guerra sin fronteras. Su figura combinaba liderazgo, propaganda y clandestinidad, convirtiéndose en un símbolo del terrorismo internacional.

La noche en que terminó la caza

Casi una década después del 11-S, la operación "Gerónimo" pone fin a la persecución. En una intervención secreta en Pakistán, fuerzas especiales estadounidenses abaten a Bin Laden en su escondite. Su cuerpo es arrojado al mar y, hasta hoy, no se han difundido imágenes del cadáver, más allá de pruebas de ADN. El entonces presidente Barack Obama anuncia al mundo que se ha hecho justicia, en un mensaje que simboliza tanto el cierre de una etapa como el inicio de un intenso debate internacional.

¿Justicia o ejecución?

La muerte de Bin Laden abre una controversia que aún resuena: ¿actuó Estados Unidos dentro de la legalidad o vulneró el derecho internacional? Para algunos líderes, la operación fue una respuesta legítima frente a una amenaza extraordinaria; para otros, supuso una ejecución extrajudicial en territorio soberano. El debate enfrenta dos principios difíciles de conciliar: la seguridad global frente al respeto estricto de las normas internacionales. Quince años después, la pregunta sigue sin una respuesta unánime.

Quince años después: un mundo distinto, la misma amenaza

La desaparición de Bin Laden no significó el fin del terrorismo yihadista. Al Qaeda se fragmentó y surgieron nuevos actores como Estado Islámico, que llevaron la violencia a nuevos escenarios. Aunque la presión internacional ha debilitado a estas organizaciones, la amenaza persiste, adaptándose a los cambios geopolíticos y tecnológicos. La muerte de Bin Laden cerró un capítulo clave, pero el fenómeno que encarnaba continúa siendo uno de los mayores desafíos de la seguridad global.