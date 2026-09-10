Altercados, coches ardiendo e inseguridad en las calles de Ceuta casi un mes y medio después de la entrada masiva de migrantes

Otra jornada de altercados en Ceuta. Durante las últimas horas han quemado varios coches frente al aparcamiento de un colegio en la barriada de El Príncipe. Y así noche tras noche, algo que colma la paciencia de los vecinos. La situación en el centro ha mejorado, pero el problema se traslada a los barrios de la periferia, donde están los asentamientos. Casi mes y medio después de la entrada masiva miles de migrantes siguen deambulando por las calles. Se quejan de que no pueden dormir: "Hay peleas, hacen fuego, ponen la música a todo volumen", explica una vecina. Esa sensación de inseguridad sigue creciendo. Y los ceutíes tienen miedo de que el problema se cronifique: "Esto no es una falsa sensación de inseguridad, es una inseguridad real", afirma otra ceutí.

"Dos migrantes han ido a Urgencias con las orejas cortadas"

Los médicos del único Hospital de Ceuta aseguran que las agresiones y lesiones de madrugada se han disparado. Según el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta en la playa del Trampolín se están produciendo peleas con armas blancas. Cuenta que dos migrantes han llegado al servicio de Urgencias con cortes en las orejas: "Dos chavales que estaban durmiendo y les han cortado una oreja. Parece ser que hay grupos enfrentados entre sí, que es una forma de marcarse, eso decía un chaval llorando", asegura.

Además los facultativos está agotados, doblando turnos, sometidos a mucha presión. La Comisión Permanente de la Organización Médico Colegial se ha desplazado hoy a Ceuta para conocer de primera mano la situación: "Los médicos de Ceuta están afrontando una situación crítica y no podemos convertir su capacidad de sacrificio en un recurso permanente del sistema", asegura Tomás Cobo, presidente de la OMC. Por eso reclaman una respuesta que permita aliviar la situación de los facultativos.

Los sindicatos policiales creen que ese clima de violencia está aumentado: "Agresiones diarias, peleas, y tememos que va a estallar porque la policía ahora mismo no se puede hacer cargo de la seguridad ciudadana", asegura el portavoz del sindicato CEP

Esta crisis migratoria también se está notando en muchos comercios. El dueño de una zapatería nos cuenta que las ventas se han desplomado: "He recaudado unos 10.000 euros menos mínimo", afirma. La gente consume menos, sale a por lo necesario, "porque está myt asustada". La propietaria de una floristeria también lo ha notado: "Los fines de semana venía mucha gente mayor a comprar flores para llevar al cementerio, pero ahora les da miedo ir hasta allí", explica. La Cámara de Comercio de Ceuta estima pérdidas de más de 27 millones de euros.