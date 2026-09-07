Comienza el juicio a un pedófilo que abusó de más de 300 niños utilizando la red social 'Snapchat'

Este lunes ha comenzado en Tampere, Finlandia, el juicio a un hombre de 28 años acusado de cometer abusos sexuales a 361 menores de edad a través de la red social 'Snapchat'. El individuo contactaba con niños varones menores de edad y les pedía fotos sin ropa y vídeos masturbándose o manteniendo relacione sexuales con otros menores. Una vez recibía el material lo recopilaba y difundía, se trata del caso de este tipo más grave que ha sucedido en el país nórdico.

El acusado, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por un caso anterior de abuso sexual agravado a un menor cuando ejercía de profesor en una escuela, ha comparecido de manera telemática en la breve vista pública que da comienzo al juicio, según informa EFE.

Está previsto que le resto de las sesiones judiciales se realicen a puerta cerrada por petición expresa de las familias de las víctimas para proteger su identidad. En el nuevo proceso judicial, la Fiscalía atribuye al acusado los cargos de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de edad de forma sexualizada.

Tres años de abusos continuados

La Fiscalía apunta que los abusos, como ha admitido el propio acusado, se cometieron de 2019 a 2022, a niños con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. La investigación preliminar comenzó a finales de 2022, después de que la policía encontrara miles de vídeos e imágenes sexuales de varones menores de edad en el transcurso de la investigación de otro caso penal distinto.

Las autoridades identificaron un total de 364 niños, aunque cientos de menores más que aparecían en los vídeos continúan sin ser identificados. Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o vídeos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos.

Como informa EFE, El tribunal finlandés ha reservado 45 sesiones de audiencia para procesar al acusado, por lo que es previsible que el juicio continúe al menos hasta finales de este año.