226 migrantes llegan a Canarias en 24 horas a bordo de tres embarcaciones

Un nuevo cayuco ha puesto de nuevo el foco en la peligrosidad de la ruta migratoria canaria. 153 personas fueron localizadas a bordo de una embarcación a la deriva al suroeste de El Hierro, después de aproximadamente 15 días en el mar. El dispositivo de Salvamento Marítimo permitió trasladar a tierra a los ocupantes, aunque el balance final deja una víctima mortal.

La embarcación fue localizada en la tarde del miércoles y Salvamento Marítimo activó varios medios para garantizar una llegada segura al puerto de La Restinga. La operación contó con la participación de la Guardamar Polimnia, además de otros recursos de Salvamento Marítimo. El cayuco se encontraba a unas 29 millas al suroeste de El Hierro.

Un fallecido y siete trasladados al hospital

El desembarco se produjo finalmente alrededor de las 03.00 horas de este jueves, después de que el dispositivo acompañara la embarcación hasta el muelle. El recuento final deja 152 supervivientes y un fallecido, un hombre adulto. Entre los supervivientes hay 15 menores, según el balance actualizado. Diez personas necesitaron atención médica inmediata y siete fueron trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, principalmente por problemas derivados de la travesía, como deshidratación, hipotermia y otras afecciones.

Las personas rescatadas proceden de distintos países de África occidental, entre ellos Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil. El tiempo pasado en el mar y las condiciones meteorológicas complicaron la travesía. Una vez comprobado que no quedaban personas a bordo y debido al estado del mar, el cayuco tuvo que ser abandonado a la deriva.

Otro cayuco llega a El Hierro

La llegada a El Hierro se produce apenas una semana después de una de las tragedias más graves registradas recientemente en la ruta canaria. El pasado 3 de septiembre, otro cayuco procedente de Gambia fue localizado al sur de Canarias después de 26 días a la deriva. Había partido con 128 personas y solo fueron encontrados 44 supervivientes y cinco cadáveres, mientras se estima que más de 80 personas pudieron morir durante la travesía.

En la mañana de este jueves una nueva embarcación con 53 personas a bordo, todos hombres, entre los que se encontraba al menos 3 menores, llegó por sus propios medios al muelle de La Restinga en El Hierro. Salvamento Marítimo, al percatarse de la presencia de la barcaza, salió para escoltarla con seguridad hasta el muelle. Una vez allí fue atendida por Cruz Roja.

Una patera llega a una playa de Lanzarote

La presión migratoria continúa además con nuevas llegadas. Este miércoles, una embarcación con 21 personas alcanzó por sus propios medios la playa Bastián, en Teguise, Lanzarote. Los ocupantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario, integrado por el SUC, Atención Primaria y Cruz Roja, y se encontraban en buen estado general.

Según algunos testigos, varios ocupantes de esta patera trataron de huir del lugar, aunque finalmente fueron localizados y atendidos debidamente.

Clavijo reclama una respuesta europea

En este contexto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar una reflexión sobre la gestión de la migración y ha advertido de las consecuencias que tendría para las islas una eventual repetición de las cifras de 2024, cuando, según sus datos, llegaron alrededor de 47.000 personas a Canarias.

Clavijo también ha cuestionado algunos efectos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se aplica desde junio de 2026. El presidente canario ha señalado, durante el pleno del Parlamento Canario, que determinados procedimientos pueden prolongar la permanencia de personas migrantes alcanzar seis meses.

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