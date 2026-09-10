Detenida una madre tras escapar del hospital con su bebé recién nacido para evitar que se lo quiten los Servicios Sociales

Una madre que se encontraba bajo seguimiento de los Servicios Sociales tras dar a luz a una niña presuntamente abandonó el hospital privado Quirón de Valencia junto a su pareja (y padre de la bebé) y con la recién nacida en brazos, según informa en un comunicado la Policía Nacional recogido por EFE.

La mujer, consciente de que la Conselleria le iba a retirar la tutela de la pequeña, como ya hizo con la mayor tras dar positivo en cannabis, habría huido del centro hospitalario con la ayuda de otros familiares, también investigados, y ha mantenido escondida a la bebé durante varios días en un piso junto al padre, ambos fugados de la Justicia.

Una investigación de la Policía Nacional ha desencadenado finalmente en la detención de ambos padres y el hallazgo de la bebé, cuya tutela ha asumido de urgencia la Generalitat. Tras encontrar el piso, los agentes han detenido a ambos padres y al abuelo de la bebé como presuntos autores de un delito de sustracción de menor. Los progenitores han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo ha quedado en libertad.

La pareja detenida está acusada de delitos de abandono de menores por haber puesto en peligro la vida, salud e integridad física de su propia hija recién nacida al llevársela del hospital antes de recibir el alta y de que le realizaran las pruebas correspondientes. Además, la madre ha sido acusada de falsedad documental y usurpación de estado civil por haber ofrecido un nombre falso cuando la parturienta ingresó suplantando la identidad de otra persona.

Antecedentes

Esta misma familia ya se encontraba bajo seguimiento de los Servicios Sociales desde hacía más de dos años, según ha podido confirmar el diario Las Provincias. En mayo de 2024 ya tuvieron otra niña y, tras dar positivo en cannabis, la Conselleria se encargó de la tutela de la niña. Además, tras descubrir que la madre estaba de nuevo embarazada, a finales del pasado mes de julio los propios Servicios Sociales emitieron una alerta hospitalaria por posible riesgo de desamparo de neonato.

Para evitar el seguimiento del embarazo que llevaba en la Casa de la Salud, la madre ingresó el pasado 15 de agosto en otro hospital de Valencia para dar a luz, pero utilizando el nombre y DNI de otra mujer, a quien supuestamente le habrían sustraído la documentación tiempo atrás, según denunció.

Por su parte, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos, señalan las mismas fuentes.