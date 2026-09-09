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La Policía de Kent busca a una mujer que dejaba flores en la tumba de un bebé que murió en 1995

Podría ayudar a esclarecer el asesinato que ocurrió hace más de 30 años.

Doble asesinato

Police line Archivo

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Todo eran incógnitas sobre este caso. Sin embargo, ahora la Policía tiene un nuevo hilo del que tirar. Una mujer vista mientras visitaba la tumba de una bebé que fue hallada muerta hace más de 30 años podría ayudar a la Policía a descubrir qué le ocurrió a la niña, cuentan BBC y METRO.

La policía de Kent ha comunicado que una mujer visitó la tumba de la bebé April en Ashford en junio y parecía estar angustiada. Por otro lado, se sabe que la recién nacida fue hallada muerta en el lago Singleton el 3 de abril de 1995, lo que desencadenó una investigación por asesinato. Los investigadores barajan que murió por asfixia.

La policía difunde una imagen de la mujer

La policía ha difundido una imagen generada por ordenador de la mujer y detallan: "Creemos que es importante descubrir la verdad detrás de esta trágica historia y esta mujer podría tener información que nos ayude a averiguarla", declaró el inspector jefe Neil Kimber.

Además, dijo que se barajaba que el niño habría nacido entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 1995. Su cuerpo se localizó envuelto en una bolsa de pañuelos Kleenex dentro de una bolsa de la empresa Motaworld. "A pesar de las continuas investigaciones realizadas desde entonces, sus padres y su verdadera identidad nunca han sido encontrados hasta la fecha", señaló.

Se exhumó el cuerpo

En mayo de 2011, la policía exhumó el cuerpo de la bebé en el cementerio de Bybrook con el fin de conseguir un perfil de ADN completo antes de que fuera enterrada de nuevo. Sin embargo, la muestra de ADN no llevó a ningún avance y el caso sigue sin resolverse.

La descripción de la mujer

Los agentes precisan que la mujer visitó la tumba entre las 14:00 y las 15:00 (hora británica) del domingo 21 de junio. Se la describe como blanca, de unos 40 años, de no más de 1,70 m de estatura, de complexión media a delgada y tez pálida. Tenía el pelo gris hasta los hombros y vestía un cárdigan corto gris, leggings negros y zapatillas deportivas. También llevaría un pequeño bolso de hombro y una bolsa de tela con estampado floral, que cruzaba su cuerpo.

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