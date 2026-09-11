Efemérides de hoy 11 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de septiembre?

El 11 de septiembre de 1997, los ciudadanos escoceses acuden en masa a las urnas para votar en un referéndum que reconfigura el mapa político del Reino Unido al aprobar, con una rotunda mayoría del 74,3%, la restauración de su propio Parlamento tras casi tres siglos de centralismo londinense. Este proceso de descentralización, impulsado por el entonces recién elegido gobierno laborista de Tony Blair, no solo buscaba devolver la autonomía legislativa a Edimburgo en áreas clave como la educación, la sanidad y la justicia, sino también responder a una histórica demanda de identidad nacional. Además, la consulta planteó una segunda pregunta crucial en la que los votantes respaldaron, con un 63,5% de apoyos, que esta nueva cámara tuviera competencias directas para modificar y recaudar sus propios impuestos, marcando un antes y un después en la soberanía económica de la región.

El impacto de este referéndum transformó radicalmente las dinámicas de poder británicas, inaugurando el Palacio de Holyrood en 1999 como el epicentro de un autogobierno escocés que no se veía desde el Acta de Unión de 1707. Al descentralizar la gestión de los tributos y la creación de leyes, la consulta no solo alivió las tensiones del centralismo en Westminster, sino que sembró el terreno político para el crecimiento del nacionalismo moderno en Escocia.

Un 11 de septiembre, pero de 1904, supone un giro definitivo en las costumbres diarias de España al aplicarse el primer domingo de cese laboral generalizado, un derecho establecido mediante la normativa sobre el descanso dominical impulsada por el Gobierno de Antonio Maura. La paralización repentina de las actividades productivas quebró la inercia de un país habituado a trabajar los siete días de la semana, lo que generó un fuerte impacto tanto económico como cultural. Por un lado, las familias con menores recursos económicos protestaron con vehemencia ante una regulación que les restaba el sustento básico de una jornada de salario. Por otro lado, la irrupción de este tiempo libre inédito dejó al descubierto la absoluta falta de infraestructuras de recreación para las clases populares, quienes terminaron colmando las tabernas y las plazas urbanas en un clima de agitación colectiva que evidenció lo complejo que resultaba asimilar la inactividad en una sociedad industrializada.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de septiembre?

1714.- Las tropas borbónicas de Felipe V derrotan en Barcelona a los partidarios del archiduque Carlos en el marco de la guerra de sucesión española.

1906.- El activista Mahatma Gandhi inicia el "Movimiento de No Violencia" con una protesta pacífica en Johannesburgo contra una ley sudafricana que obligaba a registrarse a todos los inmigrantes indios.

1919.- Estados Unidos invade Honduras, inmersa en una guerra civil, con el objetivo de proteger sus intereses económicos en el sector bananero y las infraestructuras ferroviarias.

1926.- El dictador italiano Benito Mussolini sale ileso de un atentado en Roma por parte de un anarquista que le arrojó una bomba.

1930.- Se registra la erupción más destructiva del volcán Stromboli, en Sicilia (Italia).

1940.- El investigador de Bell Labs, George Stibitz, utiliza una máquina computadora de forma remota a través de una conexión telefónica por primera vez en la historia.

1951.- La nadadora estadounidense Florence Chadwick se convierte en la primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia en ambas direcciones.

1973.- Un golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, derroca en Chile al gobierno socialista de Salvador Allende.

1978.- El periodista de la BBC y disidente búlgaro Georgi Markov muere en Londres 4 días después de ser envenenado con ricino.

1984.- Veinte personas mueren abrasadas en la isla de La Gomera, entre ellas el gobernador civil de Tenerife, en la mayor tragedia humana en un incendio forestal en España.

2015.- La policía localiza el cadáver de la peregrina estadounidense del Camino de Santiago Denise Pikka Thiem y detiene al principal sospechoso de su muerte.

¿Quién nació el 11 de septiembre?

1557.- José de Calasanz, pedagogo y santo español.

1917.- Ferdinand Marcos, presidente filipino.

1934.- Escolástico Medina (Tico Medina), periodista español.

1937.- Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.

1940.- Brian de Palma, cineasta estadounidense.

1945.- Franz Beckenbauer, futbolista y entrenador alemán.

1971.- Richard Ashcroft, cantante y compositor británico, líder de The Verve.

¿Quién murió el 11 de septiembre?

1950.- Álvaro Figueroa, conde de Romanones, político español.

1971.- Nikita Jruschev, dirigente soviético.

1973.- Salvador Allende, presidente de Chile.

2003.- Anna Lindh, ministra de Exteriores de Suecia, asesinada en Estocolmo.

2004.- Pedro VII de Alejandría, patriarca ortodoxo.

2017.- Peter Hall, director teatral británico.

2022.- Javier Marías, escritor español.

¿Qué se celebra el 11 de septiembre?

Hoy, 11 de septiembre, se celebra el Día de los Patriotas en Estados Unidos.

Horóscopo del 11 de septiembre

Los nacidos el 11 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre, se celebra Nuestra Señora de las Viñas y los santos Jacinto y Proto.