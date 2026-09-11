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Desmantelado un gran arsenal clandestino con 644 armas en Girona

Suministraban armamento al crimen organizado. Hay seis personas detenidas en la llamada 'Operación Javelin'.

Desmantelado un gran arsenal clandestino con 644 armas en Girona

Desmantelado un gran arsenal clandestino con 644 armas en Girona | Policía Nacional

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Gabriela de Torres
Gabriela de Torres
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La Policía Nacional ha desarticulado, en el marco de la operación Javelin, una organización criminal dedicada a la adquisición, depósito, transformación y distribución ilícita de armas y municiones. La investigación ha permitido localizar en Figueres (Girona) uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España, con 644 armas de fuego, más de 220 de ellas ya modificadas, además de miles de cartuchos, silenciadores y cargadores.

“Estamos ante uno de los mayores arsenales intervenidos en España”, ha señalado Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña. Ha añadido que en lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha desarticulado 58 estructuras criminales y ha subrayado que con esta operación “se han sacado de nuestras vidas 644 armas destinadas al crimen organizado”. “No recordamos ninguna intervención tan importante como esta”, ha añadido.

La investigación comenzó a principios de 2026, cuando los agentes detectaron numerosos paquetes enviados desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana hacia otros lugares de España. Los envíos tenían pesos y presentaciones similares y utilizaban, en muchos casos, identidades suplantadas.

Podrían producirse nuevas detenciones

El jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado, Francisco Javier Ramos, ha advertido de que las organizaciones criminales están “totalmente conectadas”, lo que supone “un grave peligro para nuestra seguridad”. Ramos ha alertado de que “la violencia se contrata a través de plataformas digitales”.

Los investigadores siguieron la cadena de suministro hasta llegar al principal proveedor, un experto armero con conocimientos adquiridos durante su paso por el ejército ruso. Trabajaba en un taller clandestino instalado en un trastero de Figueres, donde transformaba armas de fogueo y traumáticas en armas de fuego reales y fabricaba munición recargada.

El inspector jefe Enrique Azorín ha resaltado la complejidad de la investigación. “Hemos tenido que aumentar las vigilancias porque los investigadores se creaban identidades falsas”, ha explicado. Las armas eran enviadas en paquetes y ocultadas mediante métodos poco habituales, incluso utilizando peluquerías.

En total han sido detenidas seis personas, cinco hombres y una mujer. Los dos principales investigados han ingresado en prisión. La investigación continúa abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones.

Noticias de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

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