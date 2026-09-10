Día Mundial para la Prevención del Suicidio: las últimas imágenes antes de morir y el mensaje de sus familias

Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada para concienciar sobre la importancia de hablar del suicidio, detectar el sufrimiento y pedir ayuda.

"Nunca piensas que te va a tocar a ti"

Aparentemente felices y sin señales que hicieran sospechar lo que iba a ocurrir. Son las últimas imágenes de algunas personas que murieron por suicidio. Entre ellas está la hija de Javier Jiménez, que ahora participa en una campaña para visibilizar la importancia de la prevención del suicidio.

“Nunca piensas que te va a tocar a ti”, explica Javier Jiménez, padre de una víctima de suicidio y miembro de la Asociación Sara Jiménez.

Su experiencia y la de otras familias les ha llevado a impulsar una campaña con un mensaje directo: “El silencio mata”. El objetivo es romper el tabú que todavía existe alrededor del suicidio y conseguir que hablar de salud emocional y sufrimiento sea más fácil.

Hablar del suicidio para poder pedir ayuda

La iniciativa está impulsada por Hablar Salva y cuenta con testimonios de familiares que han perdido a sus seres queridos. Entre ellos, Vicky Nieto, madre de una víctima de suicidio.

“Tenemos que conseguir que no sea tan difícil hablar de suicidio, que no sea tan difícil hablar de tu dolor y que sea más fácil pedir ayuda”, explica.

Nieto también pone el foco en la soledad que afrontan muchas familias después de una muerte por suicidio. “Al día siguiente tú estás sola con tu dolor”, recuerda.

Por ello, las familias reclaman a las administraciones más campañas de prevención del suicidio y una mayor visibilidad de este problema. “No se están haciendo campañas de prevención”, denuncia Nieto.

La prevención del suicidio también empieza en casa

Los expertos señalan la importancia de prestar atención a los cambios de comportamiento y, especialmente en el caso de los jóvenes, mantener abiertos los canales de comunicación.

La neuropsicóloga María Luisa Ferrerós destaca la necesidad de hablar con los hijos y escucharles sin juzgar: “Hay que tener un canal de comunicación con nuestros hijos, escuchar mucho sin juzgar”.

La prevención pasa por detectar el sufrimiento, hablar de él sin prejuicios y facilitar que las personas puedan pedir ayuda cuando lo necesiten.

Teléfono 024: ayuda frente a la conducta suicida

En España, el Gobierno tiene habilitado el teléfono 024, una línea de atención a la conducta suicida que comenzó a funcionar en 2022.

Desde su puesta en marcha, el 024 ha recibido más de 600.000 llamadas. El servicio ofrece atención a personas con pensamientos o riesgo de conducta suicida y también a familiares y allegados.

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, las familias que participan en la campaña reclaman que hablar del suicidio deje de ser un tabú y que pedir ayuda sea cada vez más fácil.