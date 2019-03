Los mineros palentinos vuelven al trabajo tras el ingreso de sus nóminas

Después de varios actos reivindicativos, entre los que destacan un encierro de 28 días, varias jornadas de huelga o la marcha negra palentina, la mina del pozo 'Las Cuevas' ha vuelto a la normalidad y sus trabajadores se han reincorporado al trabajo, aunque sufriendo casi una decena de bajas como consecuencia del encierro.

Tras la orden de pago de las nóminas de agosto por parte de la empresa de Victorino Alonso, los mineros de la cuenca palentina se reincorporaron hoy al trabajo con un sentimiento de "gran satisfacción" por haber cumplido con los objetivos que buscaban con el encierro, entre los que destacan "la firma del Real Decreto y el reconocimiento de sus derechos económicos", afirmó Elías Sagüillo, minero de 45 años.

Aún así, los mineros de la cuenca palentina se encuentran "expectantes" ya que tal y como aseguraron, en declaraciones a Europa Press, el problema "aún no se ha solucionado del todo". La empresa continúa estando a falta de liquidez, lo que implica que si no tiene dinero y no comercializa su producto, no podrá pagar a sus trabajadores y en un par de meses volverían a la misma situación de hace unos días.

"Ahora, lo más importante es que la empresa se dote de liquidez a corto plazo. Si no se vende el carbón no hay nada que hacer, así que esperamos 'como agua en mayo' que las centrales térmicas que queman el carbón autóctono de las cuencas echen a andar de inmediato para que la facturación de las empresas sea inmediata, porque si no en un par de meses volveríamos a la misma situación", aseguró Sagüillo.

Luis Ángel Martínez, minero de 40 años y dedicado a este sector desde hace 22, aseguró que para él fue una "alegría" saber que se aprobó el Real Decreto, no por el mero hecho de que se firmase si no porque han conseguido que los puestos de trabajo continúen en la zona, porque si no la misma sería "un desierto".

"Nos tendríamos que haber marchado a otro sitio a trabajar porque al cosa está muy difícil en España. Por eso, siento alegría porque al menos seguiremos teniendo puestos de trabajo y los que nos siguen detrás, también", aseguró.

Del mismo modo, aseguraron que la vuelta al trabajo estos primeros días "es dura", sobre todo después de tantos días de parón pero lo han cogido con ganas y bromearon con que "mejor eso que nada".