Suplantan a la Policía y a la Guardia Civil extorsionando a víctimas por falsos delitos sexuales

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, ha informado sobre una campaña de suplantación a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al propio Incibe con la intención de extorsionar a las víctimas para que respondan a un correo electrónico en el que se les acusa de cometer delitos relacionados con la consumición de pornografía porque, si no lo hacen, serán detenidos.

Esta no es la primera vez que se difunde una campaña de suplantación cuyo objetivo es asustar a las víctimas para que respondan por miedo a un arresto, ha advertido este viernes el Incibe.

Errores en las imágenes y direcciones falsas.

Las instituciones oficiales en España utilizan dominios gubernamentales como @policia.es o @interior.es y, en este caso, el correo proviene de @actc.center y pide responder a un dominio inventado (@policiaciberdelincuencia.com).

Además, utilizan saludos genéricos, según el Incibe, que explica que en un correo de una autoridad judicial o policial real nunca se utilizaría un simple e informal "Hola".

Erratas en los correos

Además, detallan que es común que en este tipo de correos fraudulentos se produzca una mezcla de idiomas, palabras inventadas, erratas o falta de rigor formal, además de plazos urgentes e irreales, como límites de "72 horas" o "48 horas" para responder.

"La administración pública del Estado se rige por plazos legales en días hábiles y notificaciones formales por correo certificado o sede electrónica, nunca mediante amenazas de detención inmediata por correo común si no contestas en dos días", señala el centro tecnológico.

A quienes hayan recibido ese correo electrónico, se recomienda que lo reporten a Incibe y a continuación lo eliminen. "Nadie llevará a cabo investigaciones, ni se cumplirán las amenazas mencionadas en el correo. Se trata de un engaño que utiliza tácticas de ingeniería social con el fin de que sigas las instrucciones del ciberdelincuente para proporcionarle información personal. No respondas al correo electrónico, ya que esto permite a los delincuentes saber si tu cuenta está activa y les facilita continuar con el engaño", ha declarado el Incibe.

En caso de haber respondido al correo o seguido sus indicaciones, el Incibe recomienda llamar al 017, Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para recibir asesoramiento.