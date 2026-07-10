Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Extorsión

Suplantan a la Policía y a la Guardia Civil extorsionando a víctimas por falsos delitos sexuales

En caso de haber respondido al correo, el Incibe recomienda llamar al 017, Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para recibir ayuda.

Imagen de archivo de la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León.

Imagen de archivo de la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León. EFE

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, ha informado sobre una campaña de suplantación a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al propio Incibe con la intención de extorsionar a las víctimas para que respondan a un correo electrónico en el que se les acusa de cometer delitos relacionados con la consumición de pornografía porque, si no lo hacen, serán detenidos.

Esta no es la primera vez que se difunde una campaña de suplantación cuyo objetivo es asustar a las víctimas para que respondan por miedo a un arresto, ha advertido este viernes el Incibe.

Errores en las imágenes y direcciones falsas.

Las instituciones oficiales en España utilizan dominios gubernamentales como @policia.es o @interior.es y, en este caso, el correo proviene de @actc.center y pide responder a un dominio inventado (@policiaciberdelincuencia.com).

Además, utilizan saludos genéricos, según el Incibe, que explica que en un correo de una autoridad judicial o policial real nunca se utilizaría un simple e informal "Hola".

Erratas en los correos

Además, detallan que es común que en este tipo de correos fraudulentos se produzca una mezcla de idiomas, palabras inventadas, erratas o falta de rigor formal, además de plazos urgentes e irreales, como límites de "72 horas" o "48 horas" para responder.

"La administración pública del Estado se rige por plazos legales en días hábiles y notificaciones formales por correo certificado o sede electrónica, nunca mediante amenazas de detención inmediata por correo común si no contestas en dos días", señala el centro tecnológico.

A quienes hayan recibido ese correo electrónico, se recomienda que lo reporten a Incibe y a continuación lo eliminen. "Nadie llevará a cabo investigaciones, ni se cumplirán las amenazas mencionadas en el correo. Se trata de un engaño que utiliza tácticas de ingeniería social con el fin de que sigas las instrucciones del ciberdelincuente para proporcionarle información personal. No respondas al correo electrónico, ya que esto permite a los delincuentes saber si tu cuenta está activa y les facilita continuar con el engaño", ha declarado el Incibe.

En caso de haber respondido al correo o seguido sus indicaciones, el Incibe recomienda llamar al 017, Línea de Ayuda en Ciberseguridad, para recibir asesoramiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Junta de Andalucía apunta a que un tendido eléctrico podría ser la causa del incendio en Los Gallardos

La Junta de Andalucía apunta a que un tendido eléctrico podría ser la causa del incendio en Los Gallardos

Publicidad

Sociedad

Incendio en Los Gallardos (Almería).

Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: La Guardia Civil visita "casa por casa" en busca de víctimas

Un joven de 16 años muere en un incendio en una vivienda de Andújar (Jaén)

Un joven de 16 años muere en un incendio en una vivienda de Andújar (Jaén)

4 afectados graves por una mezcla de químicos en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona)

17 heridos, cuatro de ellos graves, tras una nube tóxica por mezclar productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès

Imagen de archivo de la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León.
Extorsión

Suplantan a la Policía y a la Guardia Civil extorsionando a víctimas por falsos delitos sexuales

Coche policial de la Policía Nacional
Robo

Detienen a un hombre de 26 años tras atacar a un ciudadano con un objeto punzante propinándole un corte de 18 centímetros en la cara

La Guardia Civil habilita el número 677 904 624 y recuerda la importancia de denunciar las desapariciones
INCENDIOS

La Guardia Civil habilita el número 677 904 624 y recuerda la importancia de denunciar las desapariciones

El número 677 904 624 ofrece apoyo psicológico e información a los afectados por el incendio. La denuncia es imprescindible para identificar a las víctimas mediante pruebas genéticas.

Ambulancia 061 de Galicia.
Atropello

Una ambulancia deja heridas a dos mujeres tras atropellarlas en A Coruña (Galicia)

Una de las heridas cuenta con un pronóstico reservado tras recibir un golpe en la cabeza.

Alerta roja por peligro de incendios forestales en casi todo Aragón

Los expertos advierten que España repite los mismos errores en los incendios: "No aprendemos las lecciones"

Continúa la lucha contra un incendio probablemente intencionado en Canseco (León)

Continúa la lucha contra un incendio probablemente intencionado en Canseco (León)

El arzobispo de Valladolid alega que no se refería al Gobierno sino al Estado en general, incluidos los ciudadanos

Luis Argüello niega haber acusado al Gobierno de estar integrado por una "banda de ladrones" y asegura que se refería al Estado

Publicidad