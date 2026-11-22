Un hombre ha fallecido este domingo en el incendio de una vivienda unifamiliar en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). El fuego se ha declarado en la cocina del inmueble, situado en la calle de la Margarida, y el humo ha afectado al resto de la casa.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 6:55 horas y, a su llegada, han confirmado que el incendio se encontraba en la cocina. Las llamas han podido ser extinguidas rápidamente, aunque el humo se había extendido por el resto de la vivienda.

En el interior del inmueble, los efectivos han localizado a un hombre inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, finalmente ha fallecido.

Amplio dispositivo de emergencias

Hasta el lugar del suceso se han desplazado cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat y un mando de la Región de Emergencias Metropolitana Nord, además de cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y una patrulla de los Mossos d'Esquadra.

Los servicios de emergencia han intervenido para extinguir el incendio y atender a la víctima, cuyo fallecimiento se ha confirmado en el lugar.