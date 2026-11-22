Nueve personas han resultado heridas este domingo, ninguna de ellas de gravedad, tras la caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones. El incidente se ha producido como consecuencia de las fuertes rachas de viento que afectan a la ciudad.

Según fuentes municipales, el árbol ha caído sobre la parte final de la carrera. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado cinco ambulancias para atender a las víctimas, de las cuales seis han sido trasladadas a centros hospitalarios y tres no han necesitado evacuación.

Dos de las heridas han sido trasladadas al CUAP Sant Martí, otras dos al Hospital Dos de Maig y otras dos al Hospital de Sant Pau.

La carrera no se ha suspendido

El teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha explicado que la prueba deportiva no se ha suspendido porque el incidente ha afectado a la cola de la carrera. Según ha señalado, desde el punto de vista de la seguridad, era preferible que los participantes terminaran el recorrido agrupados.

Valls ha deseado una pronta recuperación a las afectadas y ha recordado que la alerta por viento se encuentra en nivel 3 sobre 6, por lo que no obliga a cancelar los eventos al aire libre. No obstante, los parques de la ciudad que cuentan con perímetros de seguridad han sido cerrados.

Hasta la avenida Meridiana también se han desplazado dotaciones de Bomberos de Barcelona para intervenir en el incidente.

Otros incidentes por el viento

El episodio de fuertes rachas también ha dejado otros heridos en Cataluña. En Barcelona, una persona ha resultado herida grave tras la caída de un árbol en la calle de la Marina.

Además, un hombre ha resultado herido en Sabadell (Barcelona) por la caída de una farola, en un nuevo incidente relacionado con las condiciones meteorológicas adversas.