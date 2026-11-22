El 22 de noviembre de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una visita oficial a Cuba de dos días, convirtiéndose en el primer jefe del Ejecutivo español en realizar un viaje bilateral a la isla en 32 años, desde que lo hiciera Felipe González en 1986. Viajó acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y veinte directivos de corporaciones españolas que operan en Cuba.

El Gobierno mostró su preocupación por los impagos a proveedores y empresas españolas, una cifra que ascendía hasta los 300 millones de euros, por lo que acordaron agilizar los mecanismos de cobro. Junto a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, se firmaron dos memorandos: uno de cooperación cultural y otro de consultas políticas que incluía el diálogo sobre derechos humanos. Pedro Sánchez acudió estrictamente a reuniones institucionales, descartando encuentros con los grupos de oposición política al Gobierno de Díaz-Canel.

Un 22 de noviembre, pero de 1984, nace la actriz estadounidense Scarlett Johansson. Hija de un padre danés y una madre de ascendencia polaca, debutó a los ocho años en la obra de teatro “Sophistry” junto a un veinteañero Ethan Hawke. Pronto se convirtió en una estrella infantil, compartiendo pantalla con actores consolidados como Sean Connery en “Causa Justa” (1995) o Robert Redford en “El hombre que susurraba a los caballos” (1998); pero su consolidación como actriz llegó con la película “Lost in Translation” (2003), de Sofia Coppola (hija de Francis Ford Coppola). Su colaboración con Woody Allen en tres películas y su papel como Viuda Negra en la franquicia cinematográfica de Marvel Studios la han convertido en una de las actrices más reconocibles y prestigiosas de todo Hollywood.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de noviembre?

1822.- El Congreso de Verona acuerda la intervención militar en España de los Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo de Fernando VII.

1955.- El cadáver embalsamado de Eva Perón, fallecida en 1952, es secuestrado tras el derrocamiento de su esposo, el presidente argentino Juan Domingo Perón.

1969.- Se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

1978.- Las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia.

1990.- Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido.

1995.- Pixar estrena 'Toy Story', el primer largometraje realizado íntegramente mediante animación por ordenador.

2004.- Comienza en Ucrania la Revolución Naranja, un movimiento de protesta contra el fraude electoral que lideran los opositores Víktor Yúshchenko y Yulia Timoshenko.

2006.- El Hospital Clínic de Barcelona realiza con éxito el primer trasplante renal en España entre personas con grupos sanguíneos incompatibles.

2010.- Alemania anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de julio de 2011.

2017.- El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condena a cadena perpetua al exgeneral serbobosnio Ratko Mladić por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

2024.- El Ministerio de Consumo impone multas por un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas —Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por prácticas como cobrar por el equipaje de mano y por la reserva de asientos para acompañantes de personas dependientes.

¿Quién nació el 22 de noviembre?

1869.- André Gide, escritor francés.

1901.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

1935.- Esperanza Roy, actriz española.

1948.- Radomir Antic, exjugador y entrenador de fútbol serbio.

1958.- Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense.

1967.- Boris Becker, extenista alemán.

1986.- Oscar Pistorius, atleta sudafricano.

¿Quién murió el 22 de noviembre?

1937.- Philip Laszlo, pintor británico.

1963.- John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos.

1996.- María Casares, actriz española.

1998.- José Antonio Plaza, periodista español.

2007.- Lola Massieu, pintora española.

2018.- José Luis Pellicena, actor español.

2021.- Noah Gordon, escritor estadounidense.

¿Qué se celebra el 22 de noviembre?

Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Músico.

Horóscopo del 22 de noviembre

Los nacidos el 22 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre, se celebra santa Cecilia.