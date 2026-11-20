Un menor de 17 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir quemaduras este viernes por la mañana en una vivienda de Puerto de Mazarrón en Murcia. Según 'La Opinión de Murcia', que cita fuentes policiales, el joven se habría echado encima algún tipo de combustible o acelerante y, posteriormente, se habría prendido fuego.

Los hechos ocurrieron pasadas las 11:30 horas cuando un vecino dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil y de Bomberos, que trabajaron para sofocar las llamas.

Una ambulancia del 061 trasladó al adolescente al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue ingresado en la Unidad de Quemados. Desde la Consejería de Salud de la Región confirmaron su ingreso y el menor permanece intubado y en observación, aunque no se ha conocido la gravedad exacta de sus lesiones.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Según 'La Voz de Mazarrón', las primeras informaciones apuntan a que el joven habría entrado en contacto con un líquido inflamable, presuntamente gasolina, antes de prenderse fuego. La misma fuente señala que el adolescente contaría con antecedentes por intentos autolíticos, aunque estas circunstancias están siendo investigadas.

El suceso ha causado una gran preocupación entre los vecinos y una fuerte angustia en la familia del menor. El mismo medio explica que la madre del joven sufrió una crisis de ansiedad y llegó a perder el conocimiento al conocer lo ocurrido y ver las lesiones de su hijo.

Muere tras prenderse fuego

A finales de agosto un hombre ha murió tras prenderse fuego frente a la entrada principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Los servicios de emergencia recibieron un aviso de lo sucedido se desplazaron hasta el lugar, al igual que agentes de la Policía Local, bomberos y sanitarios del 061, que atendieron al hombre antes de trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía.

Aunque llegó con vida al centro hospitalario, falleció horas después debido a la gravedad de las quemaduras. Según las informaciones, el hombre habría intentado entrar por la fuerza en el edificio, que permanecía cerrado al público por ser un día no laborable. Al no conseguir acceder, rompió una de las puertas de entrada, cuyos cristales quedaron esparcidos por el suelo.